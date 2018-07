Fængselsindsatte sælger 2.000 liter flødeis på tre måneder

På tre måneder har Tuff Food, som fængselsfirmaet hedder, solgt over 2000 liter is og 6000 glas marmelade.

De indsatte i landets fængsler ligger ikke på den lade side. De fremstiller møbler, syr tøj og driver økologisk landbrug.

Det seneste skud på stammen er et ismejeri, som drives af indsatte i fængslet i Nyborg.

Her laves 12 forskellige slags is, fire forskellige marmelader og ni forskellige fyldte chokolader.

Tilsyneladende med stor succes.

På tre måneder har Tuff Food, som fængselsfirmaet hedder, solgt over 2.000 liter is og 6.000 glas marmelade.

Det oplyser Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Og ambitionerne rækker endnu videre. Marmeladen er til prøvesmagning og godkendelse hos supermarkedskæden Coop.

»Vi er en anderledes arbejdsplads, og vi lægger ikke skjul på, hvor vores produkter kommer fra, eller hvordan de er lavet.«

»Vi synes, vi har en god historie, og det synes butikkerne og kunderne også,« siger Tom Kirkeby Rasmussen, der er værkmester og en af idémændene bag projektet.

Luk faktaboks Udvid faktaboks FAKTA: 1000 fængselsindsatte går på arbejde hver dag Dagligt beskæftiges cirka 1000 indsatte med produktionsarbejde.

Det sker inden for otte forskellige fagområder: Forplejning, økologisk gartneri og landbrug, grafisk fremstilling, metal, tekstil, træ og lønpak.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet.

Hensigten er at give de indsatte en praktisk og virkelighedsnær arbejdstræning.

Alle produkter og serviceydelser skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed og afsættes på markedsmæssige vilkår.

Det er mere end 100 år siden, at Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed blev etableret. Det skete i 1913 under navnet Arbejdsdriften i Straffeanstalterne. Kilder: Kriminalforsorgen, Fængselsforbundet.

Is- og marmeladeproduktion er bare én af flere former for produktion, der bedrives i fængslerne.

Idéen er at skabe nogle arbejdspladser, der ligner det, som de indsatte skal sluses ud til i samfundet.

De indsatte får typisk en symbolsk løn for indsatsen, mens produkterne sælges på markedslignende vilkår.

Det skal sikre, at konkurrencen med private ikke forvrides.

Timelønnen i ismejeriet i Nyborg Fængsel ligger eksempelvis på cirka ti kroner. En bøtte is på 1,2 liter sælges for mellem 55 og 60 kroner.

»Vi lægger ekstra procent oven i prisen, så vi kommer op og matcher normalprisen på markedet,« siger Tom Kirkeby Rasmussen.