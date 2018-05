Eva Kjer til EU: Ja til kameraer på danske fiskerbåde

Bruxelles. Danske fiskerbåde kan sejle forrest og teste en model, hvor de får kameraer ombord for at kontrollere, at de ikke smider fisk over bord.

Det tilbyder fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) mandag på et møde i Bruxelles med EU's fiskerkommissær, Karmenu Vella.

Til gengæld skal de danske fiskere have lempet noget bureaukrati eller nogle regler andre steder, foreslår hun.

- Det er meget at forvente af fiskerne at tage kameraer med ombord, siger Eva Kjer Hansen.

- Der skal også være noget i det for danske fiskere, siger hun.

Eva Kjer Hansen er mandag på sin første udlandsrejse som minister, efter at hun ved rokaden tidligere på måneden blev minister for fiskeri, nordisk samarbejde og ligestilling.

EU's forbud mod udsmidning af næsten alle kvotebelagte fisk skal være fuldt gennemført fra 2019.

Men ikke alle lande er klar til at overholde den såkaldte landingsforpligtelse, frygter hun.

- Det vil være helt uacceptabelt. For det giver ulige konkurrencevilkår, siger Eva Kjer Hansen.

Og det er derfor, at den danske minister tilbyder, at Danmark kan udarbejde en prototype for kontrollen, der bagefter kan anvendes over hele EU.

/ritzau/