EU-strid om statsstøtte til FIH Erhvervsbank er en ommer

Luxembourg. FIH Erhvervsbank fik dansk statsstøtte i en bankpakke i 2012, men der er stadig tvivl om størrelsen på støtten.

Det siger EU-Domstolen tirsdag i en dom, hvor den sender sagen tilbage til en lavere instans til fornyet behandling.

EU-Domstolen giver samtidig EU-Kommissionen ret i dens vurdering af sagen.

Dermed underkender domstolen en tidligere afgørelse fra en lavere instans, EU-Retten, der i 2016 sagde, at kommissionen havde begået fejl i sin vurdering.

Striden står om den kapitalindsprøjtning på 2,25 milliarder kroner, som den nu lukkede FIH Erhvervsbank i 2012 fik fra den danske stat.

Støtten var inden udbetaling blevet midlertidigt godkendt af EU-Kommissionen.

Men senere gik EU-Kommissionen støtten til den nødlidende bank mere grundigt efter i sømmene. Og så opstod der problemer.

EU-Kommissionen kom således i 2014 frem til, at FIH skulle betale 310 millioner kroner tilbage for at gøre nødhjælpen forenelig med EU's regler for statsstøtte.

Den afgørelse ankede FIH Erhvervsbank. Banken mente slet ikke at have modtaget statsstøtte. Der var tale om et lån, mente FIH.

Og i 2016 fik banken i første omgang medhold, da EU-Retten annullerede kommissionens afgørelse.

Der var ikke tale om statsstøtte, lød det dengang fra EU-Retten, der derfor heller ikke tog stilling til størrelsen.

Men det kommer EU-Retten nu til.

