EU-Kommissionen afviser konkurrents klager over Velux

Velux er efter en lang undersøgelse blevet frikendt af EU-Kommissionen for konkurrenceforvridende adfærd over for den polske konkurrent Fakro.

Det skriver Velux i en pressemeddelelse.

Selskaberne, der ud over klagen i EU også er i konflikt omkring en stor sag om industrispionage, opererer begge inden for produktion og salg af vinduer.

Fakro havde anklaget Velux for monopolvirksomhed og andre ulovligheder.

»Kommissionen har undersøgt beskyldningerne grundigt og konkluderet fra analysen, at det ikke er bevist, at Velux har overtrådt EU's konkurrencelovgivning,« sagde talsmand for EU-Kommissionen Ricardo Cardoso ifølge mediet Forbes i Polen.

Hos Velux glæder administrerende direktør David Briggs sig over, at anklagerne er fundet grundløse.

»Vi håber, at EU-Kommissionens afgørelse sætter en stopper for den lange række af anklager, som Fakro har fremsat mod Velux i medier og ved konferencer.«

»For os er det en helt central værdi at være fair i konkurrencen, og vi har ikke grund til andet,« skriver han i en pressemeddelelse.

Fakro har i mere end ti år beskyldt Velux for konkurrenceforvridende og potentielt ulovlig adfærd for at holde det polske selskab ude af de etablerede markeder i Europa. Blandt andet ved at sælge vinduer billigere end produktionsomkostninger.

Konflikten mellem de to selskaber blev ikke mindre, da Velux i 2017 fortalte, at en ansat var anklaget for industrispionage ved at havde downloadet store mængder fortrolige dokumenter for at sælge dem til Fakro.

Fakro anerkendte, at de havde været i kontakt med medarbejderen. Selskabets sagde dog, at det ikke var ulovligt, da det blev gjort for at "samle dokumenter om lovbrud begået af en konkurrent".

»Denne sag viser meget tydeligt, at Velux og Fakro har meget forskellige syn på fair konkurrence.«

»Jeg håber, at Fakro accepterer afgørelsen og fremadrettet bruger tiden på at konkurrere i markedet frem for at komme med anklager og føre smædekampagne,« skriver Velux' administrerende David Briggs.

