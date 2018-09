EU-kommissær: Hvidvask kan føre til ny finanskrise

EU-kommisionens næstformand, Jytki Katainen, mener, at EU skal føre et bedre tilsyn med bankerne for at undgå sager om hvidvask.

Godmorgen,

Vi tager hul på en dag, hvor særligt to store dagsordener fylder nyhedsbilledet.

I USA gjorde præsident Donald Trump i nat dansk tid alvor af truslen om at lægge told på kinesiske varer, mens det i danske medier er hvidvasksagen, hvor Danske Bank i morgen kommer med sin interne hvidvask-undersøgelse, der fylder dagens aviser.

1

Hvis Europa ikke bliver bedre til at føre tilsyn med hvidvask i bankerne, kan sager som den, der har udspillet sig i Danske Banks estiske filial udgøre en stor finansiel risiko. Det siger EU-kommisionens næstformand, Jytki Katainen, til Børsen.

»Disse forskellige sager har afsløret svagheder i vores tilsyn. Hvis tilsynet med hvidvask ikke fungerer effektivt nok i nogle af vores medlemslande, kan det måske føre til større økonomiske kriser,« siger den tidligere finske statsminister til avisen.

Han drager paralleller til den globale finanskrise, der i weekenden havde ti-årsjubilæum.

»For få år siden var vi vidne til et subprime-problem, der kom fra USA til Europa, og det handlede om finansieringsteknik. Det afhænger af, hvordan det bruges, og hvorvidt de tilsynsførende kender risici. Hvidvask må ikke skabe yderligere lag af risiko i den finansielle sektor, så derfor har vi brug for at styrke vores tilsyn,« siger han.

2

Vi hopper videre til dagens store historie i Berlingske Business, som dagen inden Danske Bank kommer med sin interne hvidvaks-undersøgelse, kan fortælle, at flere kilder fortæller, at bankens topchef Thomas Borgen både mundtligt og skriftligt modtog centrale advarsler allerede tidligt i 2014. Han har selv forklaret, at han ikke blev fyldestgørende informeret om hvidvasksagen.

Thomas Borgen blev således ved flere lejligheder i vinteren og foråret 2014 informeret om, at både en whistleblower i banken og bankens egen vagthund, intern revision, advarede om risiko for hvidvask og mistænkelige kunder i bankens estiske filial.

Oplysningerne blev overleveret mundtligt og skriftligt af nogle af Borgens nærmeste medarbejdere i Danske Bank-ledelsen.

Det kan Berlingske fortælle på baggrund af en lang række samtaler med flere centrale personer med indgående kendskab til sagen.

3

Vi slipper ikke hvisvasksagen endnu, for selv om Danske Bank endnu ikke har offentliggjort resultaterne af sin interne hvidvask-undersøgelse, har politikerne på Christiansborg allerede draget en klar konklusion.

I kølvandet på skandalen om hvidvask for milliarder i Danske Bank er et politisk flertal allerede onsdag – samme dag som Danske Bank efter planen offentliggør bankens egen hvidvaskrapport – klar til at udstikke hårdere straffe og skærpe kontrollen med bankerne. Det erfarer Berlingske.

Konkret vil et massivt flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, de Radikale og SF syvdoble bødestørrelsen ved overtrædelser af hvidvaskloven. Det er en markant skærpelse, i forhold til hvad der oprindeligt var lagt op til i den nationale hvidvaskstrategi for årene 2018-2021. Med den forventede skærpelse vil det danske bødeniveau ligge i den absolutte top i Europa. Læs mere her.

4

Vi skal også runde USA, hvor præsident Donald Trump nu gør alvor af truslerne om at lægge told på kinesiske varer. Fra næste uge vil USA indføre ekstra told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

Siden marts har Kina og USA lagt told på importerede varer og med nattens udmelding har Trump ignoreret alle advarsler mod at eskalere toldkrigen med Kina.

Han siger i en erklæring, at Kina har nægtet at ændre landets uretfærdige handelspolitik, der har ramt amerikansk landbrug og industri.

»Vi har i månedsvis opfordret Kina til at ændre disse uretfærdige praksisser og give amerikanske virksomheder en fair behandling«, udtaler præsidenten i erklæringen.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod:

Coloplast holder kapitalmarkedsdag, og investorerne vil lytte godt efter, om der er ændringer i de finansielle målsætninger om en organisk vækst på 7-9 pct.. og om forventninger til EBIT-margin fortsat er over 30 pct.

Donald Trump har meddelt, at der bliver pålagt 10 pct. told på kinesisk eksport til USA for 200 mia. dollars, og at denne told vil stige til 25 pct. ved årets udgang, hvis der ikke er fundet en »fair« handelsløsning mellem USA og Kina. Samtidig truer han med at pålægge told på eksport for yderligere 267 mia. USD, svarende til, at hele Kinas eksport til USA bliver toldpålagt. I Asien er der relativ roligt på aktiemarkederne på trods af de nye toldsatser, men sommetider tager ting tid og skal have lov til at rodfæste sig hos investorerne. Er det stilhed før stormen?

Det er dagen før offentliggørelsen af Danske Bank hvidvask rapport og således den sidste mulighed for at tilpasse sine aktiepositioner forud for rapporten. Selv om aktien er faldet meget og et meget harsk udfald virker inddiskonteret i den nuværende aktiekurs, siger et gammel mundheld, er der altid en risiko for en overraskende bevægelse på selve dagen. Gælder det også for Danske Bank i morgen?

Danmarks Statistik, nye udgivelser, kl. 08.00:

- Emissionsregnskab, 2017

- Godstransport med danske lastbiler, 2. kvt. 2018

Udland:

- 16.00: USA: NAHB-boligindeks, sep

De asiatiske aktiemarkeder ligger stærkt blandede, idet Tokyo skiller sig ud fra mængden af negative markeder oven på mandagens helligdag.

Men de øvrige markeder ligger under for seneste tiltag fra USA's præsident, Donald Trump - en straftold på 10 pct. på import af kinesiske varer for yderligere 200 mia. dollar - der blev annonceret sent mandag.

Nikkei 225 +1,4

Topix +1,6

Hongkongs Hang Seng -0,7

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 -0,1

Taiwan Taiex -0,6

Sydkoreas Kospi +0,2

Indiens BSE Sensex 0,0

Singapores STI -0,6

Sydney ASX 200 -0,5