EU er klar til potentielt at åbne en handelskrig med USA

Den amerikanske præsident, Donald Trump, sagde søndag i et interview til den britiske tv-station ITV, at EU har været "meget uretfærdige" over for amerikanske eksportører, hvilket kan ende med at blive en ulempe for EU.

Det skriver The Guardian.

Udtalelserne kommer i forbindelse med USA's nuværende undersøgelser om, hvordan regeringen kan beskytte de amerikanske økonomiske interesser, heriblandt en mulig indførelse af importtold på aluminium og stål.

En talsmand fra EU-Kommissionen svarede på Donald Trumps udtalelser over for en gruppe af journalister i Bruxelles, hvor han understregede, at EU er klar til at svare tilbage, hvis importører kommer til at lide under mulige begrænsninger i USA.

»For os er handelspolitik ikke et nulsumsspil. Det handler ikke om vindere og tabere. Vi, her i den Europæiske Union, tror på, at handel kan og skal være en win-win-situation,« sagde talsmanden for EU-Kommissionen til journalister i Bruxelles ifølge The Guardian.

Talsmanden tilføjede, at EU er klar til at reagere hurtigt og passende, hvis eksporten bliver påvirket af ethvert restriktivt handelstiltag.