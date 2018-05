EU-aftale strammer reglerne for bankernes kapitalkrav

EU-landene har fredag vedtaget en bankpakke, der reducerer risikoen og strammer reglerne for banker med dårlige lån.

Med den nye aftale skærper EU-landene endnu engang kapitalkravet til bankerne, efter at finanskrisen ramte Europa for ti år siden.

Det er en rigtig god beslutning, siger finansminister Kristian Jensen (V) efter EU's økonomi- og finansministermøde i Bruxelles.

»Det er en bankpakke, hvor vi får reduceret risici i den finansielle sektor, og vi får slået et helt simpelt princip fast, at hvis der er krise i banksektoren, så er det aktionærerne, som skal betale, og ikke skatteyderne,« siger Kristan Jensen.

Bankpakken skal gøre europæiske banker bedre i stand til at modstå økonomisk chok og gøre dem mere modstandsdygtige over for fremtidige kriser.

Aftalen afspejler, at den ikke er blevet skrevet hjemme i København, indrømmer finansministeren.

Men den lægger sig så tæt på danske prioriteter, at Danmark kan være fuldt ud tilfreds.

»Det er heldigvis en aftale, som går fuldt ud i en retning, som Danmark gerne vil have,« siger Kristian Jensen.

»Samtidig har vi også fået plads til det, der altid har været en dansk prioritet, nemlig den særlige danske realkreditsituation, som der er blevet taget hånd om,« siger han.

Aftalen er en vigtig del af den bankunion, som EU håber at nå til fuld enighed om i år.

EU-Kommissionen kalder aftalen, der har været undervejs i halvandet år, en markant milepæl.

Det glæder EU-Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, der har ansvaret for finansiel stabilitet, at det lykkedes at nå til enighed.

»Europa har brug for en stærk og alsidig banksektor til at finansiere økonomien. Aftalen, som er blevet indgået i Rådet, er et vigtigt skridt mod dette mål,« siger Valdis Dombrovskis.

De nye krav i bankpakken indebærer blandt andet, at de største europæiske banker får et tre procents højere kapitalkrav.

Det er banker, der er for store til at må dreje nøglen om. Disse banker vurderes af EU til at være Systemisk Vigtige Finansielle Institutioner (SIFI).

Ingen dansk bank er dog vurderet således.

Bankerne skal ligeledes sørge for at have kapital til mindst otte procent af de risikovægtede aktiver - det vil sige den type aktiver, der skal risikovurderes.

Eksempelvis vurderes en banks indskud i Nationalbanken som risikofrit og bliver risikovægtet til nul.

Før bankpakken kan blive endeligt vedtaget, skal den forbi Europa-Parlamentet, hvor de afsluttende forhandlinger vil foregå.

/ritzau/