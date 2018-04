En uge i opgørets tegn: Børsskandale for retten, bankhovederne ruller og Trumps toldkamp buldrer

Godmorgen

Velkommen til et tilbageblik på en lidt kortere uge end normalt, da 2. påskedag kom i vejen. Det har været en uge, der stod i opgørets tegn.

Første slag i OW Bunker-sagen

Det var nemlig ugen, hvor der blev taget hul på den første sag i en af landets største børsskandaler gennem tiderne.

Straffesagen mod OW Bunkers tidligere direktør for datterselskabet Dynamic Oil Trading i Singapore, Lars Møller, begyndte i denne uge og er den foreløbige kulmination på, hvad man med god samvittighed kan kalde en af danmarkshistoriens største børsskandaler. Mere end to år er gået, siden olievirksomheden sensationelt gik konkurs, og skandalen er stadig omgærdet af mystik, ubesvarede spørgsmål og modsatrettede forklaringer, som nu vil blive rullet op i retten.

Det er mere og mere vanskeligt at tro på, at OW Bunkers bedrageritiltalte tidligere Singapore-direktør Lars Møller opbyggede kæmpestor kundekredit helt på egen hånd og dermed er skyldig i mandatsvig for 156 mio. dollars, skriver Berlingskes journalist Birgitte Erhardtsen efter at have siddet med i retten i tre dage.

Danske Bank rydder op

Når vi er ved skandaler, så begynder hovederne efter et enormt langt tilløb nu at rulle i Danske Bank i kølvandet på afsløringerne om hvidvask i bankens efdeling i Baltikum. Det er chefen for erhvervskundeforretningen i Danske Bank, Lars Mørch, der har opsagt sin stilling, og formanden i banken henviser til netop hvidvasksagen i Baltikum.

Men ugen bød på flere ændringer i banken. Efter afskeden med direktør Lars Mørch torsdag, rystede Danske Bank posen gevaldigt og ændrede fredag i toppen af banken. Den erfarne Tonny Thierry Andersen, der tidligere blev betragtet som kronprins i banken, forlader nu helt Danske Bank som følge af ændringerne. Han har været i danmarks største bank siden 1999. Samtidig er en ny kronprins kørt i stilling.

Trump og Kina i toldkamp

Politikere og erhvervsliv ser til med en vis ængestelighed, når den amerikanske præsident Donald Trump puster sig op overfor Kina, der ikke afstår fra at give igen. De kinesiske myndigheder slog i ugens løb tilbage i den eskalerende handelskrig med USA. Kina vil som hævn for en amerikansk straffeaktion mod 1333 kinesiske varer indføre ekstra told på en lang række amerikanske produkter som tobak, soyabønner, kødprodukter, majs og bomuld.

Og som om det ikke var nok at lægge sig ud med verdens mest folkerige nation, har Donald Trump også udnyttet ugen til at gå i kamp mod verdens rigeste mand, Amazon-stifter Jeff Bezos. IT-milliardæren har dog taget det ret så roligt indtil videre.

Nødråb fra iværksættere

Vi skal fra voldsomme til et nødråb. De københavnske IT-startups hungrer efter IT-genier med bopæl uden for EUs grænser, men reglerne for at søge visum og omkostningerne bliver for mange en uoverkommelig grænse­bom.

København er ellers en fantastisk iværk­sætterby ifølge internationale medier som The Guardian og Forbes. Virkeligheden er imidlertid en helt anden. Berlingske Business har talt med en række iværksættere og branchefolk, som tegner et billede af en by, hvor det nærmest er umuligt at få de nødvendige kreative IT-talenter til, og hvor den mangel tvinger dem til at sætte farten ned.

