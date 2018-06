En ekstra kilometer på cykel betaler sig for samfundet

København. Cykler danskerne 10 procent mere, kan der spares 267.000 sygedage og være en gevinst for samfundet på 1,1 milliarder kroner om året.

Derudover vil det også give seks procent mindre trængsel på vejene omkring de større byer.

Det viser en analyse, som konsulentfirmaet Incentive har lavet for Dansk Industri, skriver Jyllands-Posten.

Analysen konkluderer desuden også, at der vil være en gevinst på 3,55 kroner for hver ekstra kilometer, det lykkes at få danskerne til at cykle 10 procent mere end i dag.

Det er fordi, det vil have en positiv påvirkning på parametre som, at vi vil blive mindre syge, ryge mindre, drikke mindre, leve længere og der skal behandles mindre i sundhedsvæsenet, lyder det.

Michael Svane, der er direktør i DI Transport fokuserer oftest på, at der skal bygges større og flere veje for at gøre trængslen omkring byerne mindre.

Men han er ikke i tvivl om, at det vil være en rigtig god investering at fokusere på cyklisterne. Ifølge ham er der allerede rigtig mange virksomheder, der har fokus på cykling.

- Det kan være lige fra firmacykler til, at virksomhederne stiller servicefaciliteter til rådighed som cykelværksted eller en aftale, hvor man som medarbejder kan få repareret sin cykel et par gange om året.

- Vi ser også virksomheder, som går ind og betaler kørepenge til deres medarbejdere for at gøre brug af cyklen i dagligdagen, særligt hvis det er i arbejdstiden, den skal bruges, siger han til Ritzau.

Det er der flere grunde til, lyder det. Men stærkest vægter en højere fokus på sundhed. Færre sygedage er en gevinst både for medarbejdere og virksomheder, påpeger Svane.

Fra politisk hold er flere partier klar med flere penge til nye cykelstier og cykelparkeringer.

Rasmus Prehn, der er transportordfører for Socialdemokratiet lover, at cykling står højt på dagsordenen, og at der kommer flere penge.

Hov Venstre vil transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, ikke sætte et beløb på overfor Jyllands-Posten, men han lover, at området vil få en central placering, der skal bruges penge på infrastruktur.

/ritzau/