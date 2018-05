Elon Musk skaber uro på telekonference: »De her spørgsmål er så tørre - De dræber mig«

Godmorgen,

Det er blevet torsdag og tid til endnu en morgenopdatering på nyhedsbilledet. Vi skal blandt andet omkring Teslas Elon Musk og en bizar telekonference med analytikere, vi skal se på Danske Banks hvidvasksag, og så har en dansk energihandler tjent tykt på koldt vejr.

1

Vi starter hos elbilproducenten Tesla, der leverede sit regnskab for første kvartal natten til torsdag. Regnskabsmæssigt var det en gentagelse af så mange regnskaber før, da Tesla stadig brænder milliarder af på at producere den kommende Model 3. Det var dog endnu engang topchef Elon Musk, der stjal billedet, da han på en lettere grov måde fik sagt, hvad han mente om spørgsmålene fra investeringsbankernes analytikere.

Det er helt normalt, at store, børsnoterede selskaber har en telekonference efter deres regnskaber, og der er altid en god og høflig tone. Musks opkald i går blev undtagelsen. Flere gange gennem opkaldet afbrød Musk analytikere, der blandt andet stillede spørgsmål til Teslas behov for kapital. Det er et langt opkald, så Berlingske har gennemlyttet det for dig, der bare gerne vil have guldkornene. Hele opkaldet kan høres på dette link.

Her er de omtalte steder fra opkaldet med tidskoder.

(36:11):

Elon Musk svarer på et spørgsmål om behovet for kapital.

»Undskyld mig. Næste. Sørgekyse-spørgsmål (mourning bonnet questions, red.) er ikke cool. Næste?«

(36.50):

Elon Musk svarer på et spørgsmål om Model 3-reservationer.

»... vi går over på YouTube. Beklager. De her spørgsmål er så tørre. De dræber mig.«

Tesla havde forud for regnskabsaflæggelsen annonceret, at man ville tage spørgsmål fra brugere på Youtube også. Efter ovenstående afbrydelse varede opkaldet cirka tre kvarter endnu, og her tog Musk kun ét spørgsmål fra en investeringsbank. Resten var fra blandt andre CNBC.

Aktien havde egentlig reageret positivt på Teslas regnskab, men da Elon Musk begyndte at afbryde de magtfulde analytikere, faldt aktien ganske brat.

»De kedelige spørgsmål kan også kategoriseres som de hårde,« sagde analytiker hos AutoPacific Dave Sullivan efterfølgende til Bloomberg. »Jeg håber, at Tesla-fans kan svømme, for uden svarene på de hårde spørgsmål, ser det ud som om, Musk leder dem lige ud i vandet.«

2

Fra elbiler i USA skal vi til hvidvask i Estland. Gennem en længere periode har Berlingske oprullet hvidvaskskandalen i Danske Bank, og nu viser det sig, at det danske finanstilsyn langt tidligere var advaret om mulig hvidvask i bankens estiske filial, end det hidtil har været fremme.

Allerede i begyndelsen af 2012, mens en formodet hvidvask af milliarder af kroner var på sit højeste, var både Finanstilsynet i Danmark og Danske Banks juridiske afdeling i København bekendt med, at der var mistænkelige russiske kunder i den estiske filial – og at der var risiko for, at de misbrugte banken til hvidvask. Det fremgår af interne e-mail udvekslet mellem banken og Finanstilsynet.

Banken forsikrede dog tilsynet om, at man havde fokus på hvidvaskproblematikken, hvilket tilsyneladende tilfredssstillede Finanstilsynet.

»Hvis bank og tilsyn havde reageret på denne mistanke tilbage i 2012, kunne hvidvask for milliarder være undgået. Det her viser, hvor ekstrem denne sag er blevet,« siger Lisbeth Bech Poulsen, erhvervsordfører for SF.

Finanstilsynet til ikke udtale sig til Berlingske om sagen, men Anders Meinert Jørgensen, chef for Group Compliance i Danske Bank, placerer i en mail ansvaret hos den lokale estiske ledelse:

»De oplysninger, vi har givet tilsynsmyndighederne, beroede på den information, vi fik fra den lokale ledelse i Estland. Som vi ­tidligere har konkluderet, så opererede denne ledelse for uafhængigt af banken, og vi stolede for meget på de oplysninger, vi fik. Med den viden, vi har i dag, er det klart, at vi skulle have gjort mere for at efterprøve oplysningerne og styrke kontrolmiljøet i Estland på et tidligere tidspunkt,« siger han.

Du kan læse hele historien her. Der er åbent samråd på Christiansborg klokken 14.30 i dag, som kan følges på dette link.

3

Mens vi andre gik og svovlede over det kolde i vejr i starten af året, har det været en ganske god forretning for andre. Ørsted tjente for eksempel 300 mio. kr. mere på at sælge varme i år end sidste år, men også andre steder i erhvervslivet har kulden været en god forretning. Hos energihandlerne Danske Commodities har man, ifølge netmediet Finans.dk, tjent omkring 300 mio. kr. på kuldefronten.

Selskabet havde ifølge Finans' kilder luret, at kulden var på vej, og derfor kunne man placere sine handler helt rigtigt

»Man var oppe og tjene trecifrede millionbeløb på få dage,« siger en kilde til Finans.dk

Artiklen baserer sig på anonyme kilder og ejeren af Danske Commodities, Henrik Lind, har ikke ønsket at kommentere direkte på historien.

»Jeg kan bekræfte, at Danske Commodities har fået en god start på 2018, men som du ved fra tidligere, kommenterer vi ikke på specifikke resultater i løbet af året,« skriver han i en SMS.

Med handelsforholdet imellem Kina og USA i fokus hos investorerne, så vil en hver nyhed ud af Asien om den amerikanske handelsdelegations besøg i Kina blive studeret minutiøst. Onsdag aften fik aktierne i USA bl.a. et tryk af udmeldinger fra det hvide hus om potentielle sanktioner imod udvalgte kinesiske tele-producenter grundet sikkerhedspolitiske forhold.

Regnskabssæsonen er i fuld gang også i Danmark, hvor Carlsberg, DSV, og Novo m.fl. indtil nu har aflagt regnskab denne uge. I Danmark kommer turen torsdag til TDC og Coloplast, der fremlægger tal for 1. kvartal.

På globalt plan er industriproduktionen en god indikator for aktieselskabernes aktivitet og dermed indtjening. En af de lande der ventes at bidrage til vækstfremgangen i 2018 ift. 2017 er Brasilien. Dermed vil det være godt at skue imod tal for den brasilianske industriproduktion senere i dag. De ventes at vise fremgang hjulpet af bl.a. højere råvarepriser i år. Industriselskaber såsom danske FLS og mere direkte involverede globale råvareselskaber vil være i fokus på den bagrund.

Dagens fokus: TDC og Coloplast aflægger regnskab

Markederne i øst er åbnet med små stigninger.