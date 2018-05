Elon Musk om Teslas bremseproblemer: »Det vil blive ordnet om et par dage«

Godmorgen.

Denne morgens nyhedsoverflyvning bringer os til et rødt asiatisk aktiemarked, en containerkrig som Mærsk har stadig flere problemer med og topchefer, der er gået i tænkeboks for at finde den rigtige stormsikring mod Amazon.

Men vi begynder på Twitter, hvor Teslas Elon Musk har regnet et problem ud.

Elon Musk er klar med quick-fix

»Det er langt værre end nogen anden bil, som vi har testet.«

Teslas længe ventede model 3 fik ikke mange rosende ord med på vejen, da det amerikanske forbrugermagasin Consumer Report afprøvede elbilproducentens store satsning. Specielt de touch-baserede kontrolpaneler og en bremselængde på 46 meter fik hård kritik. Teslas Elon Musk tog dog anmeldelsen med ophøjet sindsro og tog i går til Twitter.

»Det ser ud som om, at det kan blive fixet med en firmware-opdatering. Vil blive ordnet om et par dage,« lød topchefens melding, der samtidig slog fast, at »Tesla vil ikke stoppe før Model 3 har bedre bremser end nogen sammenlignelig bil.«

Løftet om bedre bremser skal ses i sammenhæng med et allerede bulet renomme for den nye model. Ifølge BBC er bilen, der prismæssigt skal være Teslas svar på en almen sedan, allerede bestilt af mere end 400.000 kunder. Biltypen har dog samtidig oplevet massive problemer med både bremser og den indbyggede autopilot.

Amazon får topchefer til at tænke i stormsikring

Hvor foretager du dine detailkøb? Øjensynligt kan helt op mod hvert femte køb ske via Amazon. Den amerikanske detailkolos har vendt blikket mod Danmark, og i en ny rapport fra Axcelfuture fremgår det, at giganten kan sætte sig på helt op mod 20 procent af det danske marked på kun fem år. Til sammenligning sidder tøjbutikken Zalando på den største markedsandel herhjemme med omkring tre procent.

Hvordan man håndterer den potentielle flodbølge, der kan skylle ind over det danske marked, er da også en hovedbrud. Stormflodssikringen i det danske erhvervsliv er i fuld gang, men spørgsmålet forbliver: Er der tale om fight or flight?

»Grundlæggende er der to strategier: Kæmp eller tilslut dig. Hvis man som detailvirksomhed vælger at sælge gennem Amazons markedsplads, så er Amazon både ven og fjende, for hvis man gør det for godt, så kan Amazon potentielt gå direkte til leverandøren selv og skære dig ud af ligningen,« siger Emil Stamp fra Boston Consulting Group.

Læs historien om, hvordan Danmarks topchefer forbereder sig på en invasion og hvad der sker, når man tager »Hummel-brillen af«

Business anbefaler

Mærsk presses yderligere i containerkrigen

295 dollar - eller lige under 1870 kroner. Så stor er prisforskellen, hvis man vil have fragtet en 40 fodscontainer hos Mærsk i forhold til hos konkurrenten Hapaq-Lloyd, og det er endnu et eksempel på, hvorfor Mærsk er presset for tiden. I løbet af første kvartal har det kostet shippingkæmpen 2072 dollar at fragte en 40 fods container, hvilket får erhvervsikonet til at humpe et stykke efter konkurrenterne. Tyske Hapaq-Lloyd formåede eksempelvis at gøre samme containermanøvre for 14 procent mindre, skriver Børsen.

»Det er ret signifikant, og det var måske også derfor, at markedets reaktion var så brutal, for det er vi jo ikke vant til,« lyder bekymringen fra Sydbank-analytiker Morten Imsgard, med henvisning til at Mærsk-B aktien tog et dyk på 8,9 procent, da kvartalsregnskabet landede sidste torsdag.

Selvom en del af skylden kan tilskrives stigende oliepriser, er Mærsk dog generelt presset i omkostningskapløbets sprint mod bunden, ikke mindst på grund af den omfattende omstrukturering af virksomheden.

Trump sender asiatiske markeder i rødt

Det begyndte med at den amerikanske præsident Donald Trump raslede med toldsablen over for Kina. Men da Trump tirsdag satte sig til forhandlingerne, for at undgå en handelskrig for milliarder, var det det samtidig med et mere optimistisk klima i børsverdenen. Men problemer ved forhandlingsbordet kan endnu en gang have gjort markederne nervøse.

Præsidenten var »ikke tilfreds med de seneste forhandlinger mellem USA og Kina«, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det betød dog ikke, at udmeldingen ikke sendte markederne i rødt denne morgen, men præsidenten holder stadig en dør åben.

»Det var en begyndelse,« sagde Trump til journalister forud for et møde med den Sydkoreanske Præsiden Moon Jae-in i Det Hvide Hus.

Det skal investorerne holde øje med

Investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Fra nøgletalsfronten kommer der PMIer fra Tyskland, Eurozonen og USA. På det seneste har forskellige vækstindikatorer vist en aftagende europæisk tendens, og investorerne er begyndt at spejde efter, om vi nu står på toppen af vækstbølgen i Europa i denne konjunkturcyklus. Det kan PMIerne måske gøre os lidt klogere på

I aften kommer referatet fra seneste FED møde. Det er stadig forventningerne, at renten vil blive hævet yderligere nogle gange fra den amerikanske centralbank i 2018 og referatet fra seneste møde kan give et fingerpeg om i hvilken retning renteudviklingen vil gå

Pandora har været under betydeligt kurspres de seneste uger, og aktien er faldet med tæt på 25 % siden et skuffende regnskab meldte om fortsat salgssvaghed i USA og Kina. I dag kommer smykkekæden Tiffany med regnskab, og selv om Pandora/Tiffany ikke helt kan sammenlignes, er der tradition for kursudsving i Pandora aktien, når investorerne får at vide om kunderne har været købelystne hos Tiffanys eller om de, som i filmen, blot har trykket næserne flade mod ruden samtidig med at de har spist et stykke wienerbrød (”Breakfast at Tiffanys”) udenfor

Det sker på markederne

Der er kursfald på de fleste asiatiske børser onsdag morgen, efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, har erklæret sig utilfreds omkring landets igangværende forhandlinger med Kina. / ritzau finans /