Eksperter sår tvivl om succes for Skats milliardjagt

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) holder doorstep om fremskridt i sag om udbytteskat onsdag den 23. maj 2018, hvor startskuddet officielt gik i forhold til at gå den civilretlige vej for at indkræve minimum 11 milliarder kroner hos de mellemmænd, der bevidst eller ubevidst har medvirket til, at den danske statskasse over en årrække blev drænet for 12,7 milliarder kroner i sagen om udbyttesvindel.

Foto: Liselotte Sabroe