Eksperter advarer: Vandforsyningen står åben for hackere

Aarhus. Flere eksperter samt vandværkerne selv advarer om, at den danske vandforsyning er et oplagt mål for ondsindede hackerangreb, der kan skade den danske befolkning.

Af samme grund ønsker de ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten fredag, at regeringen genovervejer sin stort anlagte cyberstrategi, hvor vandværkerne ikke er nævnt som en af de seks såkaldte samfundskritiske sektorer, der skal styrke indsatsen mod hackerangreb.

Den situation er uholdbar, mener it-ekspert fra Dubex Keld Norman.

- Med lidt fingerfærdigheder ville det være særdeles let at lægge store dele af Danmarks infrastruktur ned. For eksempel de danske vandværker, som er ekstremt sårbare, siger han.

I dag bliver de danske vandværker ligesom andre forsyningsvirksomheder styret af såkaldte Scada-systemer. Selv om de er sårbare over for hackerangreb, har Keld Norman fundet dem frit tilgængelige på internettet, hvor hackere kan komme ind og overtage kontrollen med vandværkerne.

Det er uholdbart, mener direktør i Dansk Vand- og Spildevandsforening, Danva, Carl-Emil Larsen.

Omvendt forklarer teknisk direktør Niels Grann hos Danske Vandværker, som er brancheorganisation for knap 2000 danske vandforsyninger, at systemerne kan drives manuelt, hvis de bliver angrebet.

Men det udelukker ifølge flere eksperter ikke, at man kan kompromittere systemerne og skabe så meget ravage, at de går i stykker.

Chefen for Center for Cybersikkerhed under FE, Thomas Lund-Sørensen, afviser, at situationen er så kritisk.

- Grundlæggende har vi peget på de seks sektorer, fordi vi anser dem for at være de mest samfundskritiske. Den danske vandværksstruktur består meget af mange rigtig små vandværker og nogle få relativt store.

- Når man kigger på dem ud fra en risikobetragtning - også de store - er det måske ikke de vigtigste, siger han til Jyllands-Posten.

/ritzau/