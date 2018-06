Efter bestikkelsesdom: Staten stopper alle aftaler med Atea

Moderniseringsstyrelsen sætter alle fællesstatslige aftaler med det bestikkelsesdømte IT-selskab Atea i bero.

Atea, som er Skandinaviens største IT-leverandør, blev onsdag eftermiddag dømt for bestikkelse af offentlige embedsmænd i en stor sag, som gennem lang tid har kørt ved Retten i Glostrup. Selskabet blev idømt en bøde på 10 millioner kroner for 2009-2014 at stå bag bestikkelse. Atea valgte torsdag morgen at modtage bøden og ikke anke straffen.

At selskabet nu er blevet dømt, kan få stor betydning for de mange og store IT-aftaler, som Atea har med de offentlige myndigheder i Danmark. Præcis hvilken konsekvens vil Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice nu granske sammen med Kammeradvokaten, som er statens advokat:

»På baggrund af dommen opfordrer Moderniseringsstyrelsen med øjeblikkelig virkning til, at de fællesstatslige rammeaftaler med Atea A/S sættes i bero. Det vil sige, at Moderniseringsstyrelsen opfordrer alle kunder på de fællesstatslige aftaler til at afvente Moderniseringsstyrelsens og SKIs vurdering af konsekvenserne af dommen, før man foretager køb hos Atea A/S på de fællesstatslige aftaler,« hedder det i en pressemeddelelse fra Moderniseringsstyrelsen, som sorterer under innovationsminister Sophie Løhde (V).

SKI meldte tidligere i juni ud, at hvis Atea bliver dømt, vil selskabet ikke kunne deltage, når IT- og teleaftaler kommer i udbud.

