E-sportsdirektør vil tæmme Det Vilde Vesten og tjene penge

København. E-sportsholdet North, der er ejet af Parken Sport & Entertainment samt Nordisk Film, styrtblødte penge i sit første år.

Men markedet er hastigt ved at modnes, og så vil det blive en overskudsforretning at være blandt verdens bedste.

Det siger administrerende direktør for North Christian Sørensen, der netop har indgået et større trøjesponsorat med Adidas.

Udsigten til at gå i nul har dog stadig lange udsigter, og underskuddet i 2007 lød på over 10 millioner kroner.

- Vi kommer ikke til at give overskud i 2018. Jeg ser os som en startup, men jeg tror på, at vi kan nå break-even i 2020.

- Noget kan vi selv gøre, og noget skal ske via strukturelle ændringer inden for e-sport.

- Her er der eksempelvis begyndt at blive solgt tv-rettigheder for anselige beløb. Os hold skal selvfølgelig have vores del af den kage, siger Christian Sørensen.

For nuværende er den voksende e-sportsbranche stadig et kaotisk sted. Og det gør det svært for holdene at tjene penge.

- E-sport er ny, umoden og ustruktureret. Den er stadig "Wild West" på mange måder. Nu kommer der så professionelle ind, der skal få strukturer på plads og bryde gamle vaner op.

- Vi spiller vores rolle ved gennem relevante organisationer at gå sammen for at sørge for, at penge fra ting som tv-rettigheder og events også går vores vej.

- Det er jo os, der er produktet. Vi har holdene og stjernerne. Men vi har været en gratis ressource, for præmiepengene går hovedsageligt til spillerne, siger Christian Sørensen.

Kommer der orden og struktur i branchen, så vil der til gengæld være store penge at tjene for topholdene, mener direktøren.

- Der er stor interesse og mange, mange seere til e-sport. Og det er en målgruppe, der er svær at ramme med konventionel marketing. En meget købestærk målgruppe ovenikøbet. Så der er en lys fremtid, siger Christian Sørensen.

Den lyse fremtid er dog betinget af, at North begynder at klare sig bedre sportsligt. Lige nu ligger holdet på en 12.-plads globalt.

- Det er ikke godt nok. Men vi har lige skiftet to ud af fem spillere, så der vil gå noget tid, inden holdet er spillet helt sammen.

- Vi er ikke, hvor vi skal være lige nu, men det tror jeg på, vi kommer, siger Christian Sørensen og afslutter:

- Vores forretningsmodel fungerer kun, hvis vi er blandt de absolut bedste hold i verden. Præstationer giver fanbase, der giver sponsorer og salg.

