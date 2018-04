Donald Trump optrapper handelskrig mod Kina med straftold for 300 milliarder

Godmorgen,

Her kommer morgenens nyhedsoverblik.

1

Donald Trump hældte tirsdag et par liter ekstra benzin på bålet, når det kommer til handelskrigen mellem USA og Kina.

Det skete, da Trump-administrationen offentliggjorde planer om at indføre en told på 25 procent på 1333 kinesiske varer – på alt lige fra medicin til robotter. Straftolden har en værdi på 50 milliarder dollar - eller 300 milliarder kroner.

Fra Kina blev de amerikanske planer straks mødt af fordømmelse og trusler om gengældelse.

Den amerikanske toldtrussel kommer dagen efter, at Kina indførte told på en række udvalgte varer fra USA – herunder frugt og svinekød. I alt 128 amerikanske varegrupper vil blive ramt af den kinesiske ekstra-told, som bliver sat til at udgøre 15 procent. Den kinesiske told har en værdi på omkring tre milliarder dollar.

Fra Danske Bank forventer chefanalytiker Allan von Mehren, at Kina hurtigt vil svare igen på Trumps nye toldplaner.

»Soyabønner og fly er de oplagte mål, Kina kan gå efter. Eksempelvis købe flere Airbus fly i stedet for Boeing,« skriver Allan von Mehren i en kommentar.

De nye amerikanske toldsatser skal igennem en officielt høring og ventes tidligt at kunne træde i kraft i slutningen af maj.

2

Den digitale musiktjeneste Spotify fik en flyvende start på livet som børselskab, da Spotify-aktien på sin første dag på børsen i New York lukkede med en stigning på 13 procent.

Det er dog alt for tidligt at konkludere noget som helst, mener Bloomberg-skribenten Shira Ovide, der peger på, at et meget lille antal aktier til salg gør det svært at sætte en pris på, hvad musiktjenesten i virkeligheden er værd.

Spotify omsatte i 2017 for næsten fem milliarder dollar og havde et driftsunderskud på over 460 millioner dollar.

3

Danmarks største kapitalfond, Axcel, er klar med en ny stor fond på 4,6 milliarder kroner, skriver Dagbladet Børsen. Ifølge avisen er planen med den nye fond at droppe mindre virksomheder og i stedet gå efter »frække« opkøb og samtidig lede efter mulige købskandidater i Norge og Finland.

De amerikanske aktiemarkeder skvulpede frem og tilbage tirsdag, men endte i sidste ende i grønt terræn efter en række fald mandag. S&P 500-indekset lukkede tirsdag med i et plus på 1,3 procent. Dow Jones-indekset ramte et plus på 1,7 procent, mens Nasdaq steg med 1 procent.

Philip Jagd, chefstrateg i Nordea, har udpeget tre ting, som investorerne bør holde øje med i dag:

Udmeldinger fra Kina i nat indikerer, at der vil komme yderligere gengældelse imod USA's told-planer, hvis ikke de udvandes markant inden implementering ca. 1. juni. Det var med til at svække de asiatiske markeder i nat specielt uden for Kina og ventes at kunne trykke de mere industritunge indeks i Europa i dag, så som det tyske Da, her til morgen.

Ved frokosttid kommer der tal for den europæiske inflation der ventes at trække en spids højere til 1,1% justeret for fødevarer m.v. Selvom det fortsat er en lav inflation kan det være med til at trække europæiske korte renter højere til gavn for fx Europæiske finansaktier, der har haft det svært de seneste par måneder ift. markedet generelt.

Tal for det varige forbrug i USA i eftermiddag kan være med til at trække industrisektoren højere. Sektoren har stået lidt for skud under uro om de globale samhandelsforhold og stærke varige forbrugstal vil bekræfte solide investeringsudsigter og gavne sektoren.

Sådan ser markederne ud lige nu i Asien:

Nikkei 225 -0,1

China CSI 300 +0,8

Sydkoreas Kospi -0,9