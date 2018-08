DI: Bøder til virksomheder stopper udenlandske specialister

Kampen er begyndt, efter at Mattias Tesfaye (S) har åbnet for at se på, om visse regler straffes for hårdt.

Dansk Folkeparti og erhvervslivet kaster sig ud i en kamp for at lokke Socialdemokratiet i hver sin retning, hvad angår reglerne for udenlandsk arbejdskraft.

Dansk Industri er enig i et specifikt eksempel, som Tesfaye fremfører. Det handler om en straf på to års karantæne fra en såkaldt fast track-ordning i tilfælde af den mindste overtrædelse af reglerne.

Det hæmmer evnen til at hente specialister til Danmark, mener chef for Global Talent Linda Duncan Wendelboe.

»Vi oplever i stigende grad, at nogle virksomheder helt må opgive at ansætte udenlandske specialister. Det er ganske enkelt for bøvlet. Og risikoen for bøder er alt for stor - selv ved små fodfejl,« siger hun.

»En opblødning af reglerne kan betyde, at flere virksomheder kan benytte fast track-ordningen og lettere kan rekruttere de højtkvalificerede medarbejdere, som de har brug for.«

Modsat vil Dansk Folkeparti ifølge udlændingeordfører Martin Henriksen forsøge at få Socialdemokratiet til at droppe opblødningen.

»Socialdemokratiet skal tilsyneladende mindes om, at de sammen med Dansk Folkeparti har gennemført flere fornuftige stramninger over for udenlandsk arbejdskraft. Det har medvirket til en reduktion i den samlede indvandring til Danmark.«

»Det er meget nemt at hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Og der er ingen grund til at gøre det nemmere,« siger han.