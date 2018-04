Den svenske krone svækkes kraftigt efter rentemøde

På den måde signalerer banken, at en renteforhøjelse formentligt kommer lidt tidligere, end man tidligere havde meldt ud.

En svensk krone koster torsdag formiddag 0,7121 kr., mens den før udmeldingen kostede 0,7170 danske kr.

Selv om der nu er udsigt til en renteforhøjelse i slutningen af 2018, kalder Sydbank i en analyse, Riksbanken for "verdens måske blødeste centralbank."

»Set i et international perspektiv er det meget bemærkelsesværdigt, at Riksbanken på trods af en inflation på 2 pct. ikke allerede har hævet renten,« siger makroøkonom i Sydbank, Søren V. Kristensen, i analysen.

Riksbanken begrunder det med, at den underliggende inflation ikke har udviklet sig, som man gerne så.

»Den underliggende inflation har været noget lavere end forventet på det seneste, hvilket rejser spørgsmål om styrken af udviklingen i inflationen.«

»Hvis inflationen skal forblive tæt på målet fremadrettet, er der brug for fortsat støtte fra pengepolitikken. Direktionen har derfor besluttet at holde repo-renten uændret til -0,50 pct.,« skriver Riksbanken i en pressemeddelelse.

Det svenske inflationsmål ligger på 2 pct.

Fremadrettet vurderer Sydbank, at den svenske krone kan blive svækket yderligere.

»Lige nu er det stærke kræfter, der holder den i et jerngreb, og Riksbanken gør ikke det store for at ændre på den situation. Derfor kan det sagtens være sådan, at den svenske krone vil forblive ekstraordinært svag på kort sigt.«

»På lidt længere sigt mener vi dog helt bestemt, at den svenske krone vil blive styrket,« siger Søren V. Kristensen.