Den fremtrædende økonom Ulrik Bie bliver økonomisk redaktør på Berlingske Business

Berlingske Business etablerer en økonomisk redaktion, hvor Ulrik Bie får det faglige ansvar for en journalist og en økonom, som skal stå for Berlingskes økonomiske dækning.



»Med ansættelsen af en så fagligt stærk profil som Ulrik Bie gør vi alvor af en gammel ambition om at sætte et markant fagligt tryk på dækningen af både dansk og international økonomi. Berlingskes læsere har dyb interesse for samfundsøkonomi, og det er derfor et naturligt skridt for redaktionen«, siger Peter Suppli Benson, erhvervsredaktør på Berlingske.



Ulrik Bie er uddannet økonom og har blandt andet tidligere været chefanalytiker i Nykredit Markets og finansattaché på den danske ambassade i Washington D.C. I dag er han indehaver af et selvstændigt økonomisk rådgivningsfirma.



»Vi lever i en kaotisk verden, hvor »plejer er død« på mange af de økonomiske emner, der vedrører både global og dansk økonomi. Skiftet til Berlingske giver mig mulighed for at arbejde videre med disse spørgsmål i et spændende og dynamisk miljø. Vi har store ambitioner om at bidrage til bedre forståelse af, hvad der sker i økonomien – og hvor vi er på vej hen,« siger Ulrik Bie.



Ulrik Bie tiltræder på Berlingske Business til november 2018.