Demonstranter danser mørket ind foran Forligsen

København. Der har været næsten bemærkelsesværdigt stille omkring overenskomstforhandlingerne fra forhandlernes side størstedelen af lørdag aften.

Men uden for Forligsinstitutionen på Sankt Annæ Plads i Københavns indre by er sagen en anden.

Her er en flok demonstranter mødt op for at holde forhandlerne til ilden og - for langt størstedelens vedkommende - støtte lønmodtagerne.

Til tonerne af disco- og funk-klassikere som "Let's Groove" af Earth Wind and Fire og "Play That Funky Music" af Wild Cherry danser de mørket ind foran Forligsinstitutionen.

Flere demonstranter siger, at de har tænkt sig at blive ved, til der er en aftale på plads, eller forhandlingerne kollapser.

- Jeg synes, at det er sindssygt vigtigt at bakke om det her, siger Esben Thykier, der til daglig arbejder i det private.

Han er med for blandt andet at støtte sin kone, som arbejder for Jordemoderforeningen.

Esben Thykier har en overtrækstrøje i Jordemoderforeningens lysegrønne farver på og må midt i en sætning undvige en stork i menneskestørrelse lavet af stof, som medlemmer af foreningen danser rundt med.

- Jeg har været her i de sidste par timer. Nu er farmor kommet og har taget en madras med, ligesom de har inde i "Forligsen", så skal vi ikke blive ved, indtil der er nyt derindefra?, spørger Esben Thykier.

Kort før klokken 22 kommer Flemming Vinther, topforhandler for de statsansatte, og Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, ud for at trække lidt luft.

Ingen af dem tør dog give et bud på, hvornår og om der bliver en aftale.

Varigheden af forhandlingsrunderne har dog en naturlig grænse, mener Flemming Vinther.

- Det at gøre udmattelse og søvnmangel til en disciplin i sig selv fører ikke nødvendigvis til en god aftale, siger han.

- Vores teknikere skal i hvert fald vide, hvad de sidder og regner med. Når de kommer til os og siger, at der skal stå to og ikke syv her, skal vi kunne stole 200 procent på det.

Weekendens forhandlingsrunde begyndte fredag, og alle udmeldinger går på, at det bliver den sidste.

