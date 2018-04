Dataskandale: Facebook-ansatte søgte flere gange patent til at indsamle dine data

Godmorgen,

Her til morgen bringer nyhedsoverblikket os en tur til to banker - en, der endnu en gang er på vej i uføre, og en anden, der sigter mod skyerne. Ellers skal vi hilse på en glad administrerende direktør, der vil sætte »turbo« på en spansk køkkensatsning, og vi begynder vores nyhedsoverblik på sofaen foran skærmen med en streamingtjeneste, der - sjovt nok - gerne vil sælge os noget. Men det er næppe, hvad du tror.

Men inden vi smækker benene op, starter vi på de sociale medier med en patentansøgning, som måske kan volde Facebook problemer.

Når det gælder håndteringen af data, har Facebook efterhånden et blakket ry. Det bliver næppe bedre, hvis et nyligt patent fundet af BBC viser sig at være Facebookrelateret. Patentet er fra 2012 og omhandler, hvordan »et socialt netværksystem skaffer lingvistiske data fra brugeres skrevne kommunikation på de sociale netværksplatforme.« Med andre ord: Platformen samler data om dig.

Patentet var oprindeligt optaget af Michael Nowak og Dean Eckles og er opdateret to gange siden - senest i 2016. Platformsgiganten udtaler til det britiske medie, at de aldrig har anvendt personlighedstest i deres produkter, men BBC påpeger, at Nowak samtidig har været ansat hos Facebook det seneste årti, og Dean Eckes tidligere har arbejdede hos det sociale medie indtil 2015. Han er i dag professor ved det tekniske universitet MIT.

Ifølge BBC har professoren og flere andre ansatte hos Facebook dog været i kontakt psykologer ved Cambridge University netop vedrørende brugen af dataanalyse i forbindelse med Facebook produkter. I en mail fra 2013 skrev en ansat ifølge mediet til en akademiker ved universitetet, der havde forfattet et større studie ud fra Facebook-brugeres »like«-kultur.

»Vores gruppe arbejder med noget af det samme med et mål om at forbredre vores produkter for brugerne og annoncører (...) vi udvider for at følge med Facebooks vækst og den større mængde data, vi samler,« lød det i mailen fra Srikant Ayyar, der er ingeniør hos teknologigiganten.

Omfanget af hvidvask fra Danske Banks filial i Estland breder sig stadig. En undersøgelseskommission slår nu fast, at styret i Aserbajdsjan systematisk har aflønnet europæiske politikere, der aktivt har arbejdet for regimets dagsorden. Blandt de implicerede er også medlemmer af Europarådets Parlamentariske Forsamling, der også har til opgave at bekæmpe korruption, og flere karakterer i korruptionsgalleriet er gengangere fra Berlingskes tidligere dækning.

Luk faktaboks Udvid faktaboks Hvidvask i Danske Bank Berlingske afslørede i september i fjor, at 18 mia. kr. fordelt på 16.000 transaktioner mellem 2012 og 2014 var strømmet gennem fire konti i Danske Bank Estland. Kontiene var kontrolleret af regimet i Aserbajdsjan. Pengene kom bl.a. fra ministerier og statskontrollerede selskaber i Aserbajdsjan. Modtagerne af pengene var bl.a. fremtrædende europæiske politikere, embedsmænd, kulturpersonligheder og lobbyister. Desuden strømmede penge til selskaber i skattely og forhandlere af luksusvarer. Det viste data, som Berlingske havde fået adgang til og delt med journalistorganisationen OCCRP og medier verden over. Sagen viste, at Danske Bank havde brudt hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere kundernes identitet eller overvåge transaktionerne. Berlingske har i mere end et år afdækket formodet hvidvask i Danske Banks estiske og litauiske filialer. Ud over Aserbajdsjans regime har bl.a. den russiske efterretningstjeneste, FSB, samt præsident Putins familie ejet lyssky selskaber med konti i banken. I begyndelsen af april fratrådte bankdirektør Lars Mørch som konsekvens af sagen. Banken har iværksat omfattende under­søgelser, der ventes færdige i september. Læs mere om » Diktaturets Danske Bank« her

Undersøgelsen blev påbegyndt i 2017 efter to rapporter fra tænketanken European Stability Initiative (ESI), der afslørede flere fremtrædende politikere på den østeuropæiske styres lønningsliste. Omfanget chokerer stadig formanden for den danske delegation i Europarådet Parlamentariske Forsamling Michael Aastrup Jensen (V):

»(...)at det var så organiseret og så omfattende, kommer som en bombe. Rapporten konkluderer dybest set, at regimet i Aserbajdsjan har købt og betalt indflydelsesrige medlemmer af forsamlingen til at præge forsamlingen i den retning, regimet ønskede. Det er korruption i sin reneste form,« siger han.

Køkkenleverandøren Kvik A/S leverer endnu en gang et stjerneregnskab med en omsætning på 1,3 milliarder kroner, skriver Børsen. Siden 2016 har virksomhedens omsætning vokset med otte procent, og administrerende direktør Jens-Peter Poulsen spilder ikke det voksende momentum.

»Nu skal vi sætte turbo på. Vi går efter de store byer, og vi sigter mod ca. 15 butikker. Det sjove er, at danskere tror, at alle køkkener er hvide. Sådan ser det bare ikke ud i resten af Europa. Så her kan vi virkelig markedsføre os som dansk design og skille os ud,« lyder det fra den administrerende direktør.

Han uddyber, at især catalonierne har taget det danske design til sig, og konceptet skal nu bredes ud i resten af Spanien.

»Hvorfor skal alle banker i verden forsøge at udvikle deres egen teknologi og servicere deres egne servere nede i kælderen? Det er ikke smart. Hvis du skulle åbne en ny bank i dag, ville du så begynde med at opbygge et stort og komplekst IT-system med omfattende omkostninger og kompleksitet til følge?« spørger topchef Kim Fournais.

Han og Saxo Bank står på tærsklen til en digital omstilling. Banken har i dag offentliggjort et samarbejde med Microsoft, der skal bringe banken i skyen. Ifølge topchefen handler det om at fokusere på kernekompetencerne, og mens teknologimastodonten har styr på de højere luftlag, har Saxo Bank platformen og kontakten mellem kapitalmarkeder og dem, der ønsker at handle.

Hos CBS ser professor og institutleder ved afdelingen for IT-ledelse Jan Damsgaard et potentiale ved at lade andre stå for teknikken. Han påpeger konkurrencefordelene, der kommer af ikke at skulle vedligeholde egne store IT-systemer og derved sænke omkostningerne.

»(...)Så kan de mindre banker opnå de samme lave omkostninger, som de store banker har,« forklarer han.

Skuespillere, lys, statister, kameraer, make-up, runnere… frokost? Det er ikke gratis at lave film. Alligevel har streamingtjenesten Netflix de senere år haft fuld fart på egenproduktioner med unikke serier og umiddelbart ser det ud til at fortsætte. Det skal en ni milliarder stor obligationsudstedelse hjælpe med, skriver Finans.

Serierne skal sikre et stadig større antal abonnenter hos underholdningsgiganten, der tidligere i år oplyste til Reuters, at virksomheden har planer om at bruge omkring 50 mia. kroner på at producere indhold i 2018. Øjensynligt er det også en god investering, da udstedelsen ifølge Bloomberg kommer efter et kvartal, der lød på 7,41 millioner nye abonnenter.

Artiklen fortsætter under billedet Netflix har i de senere år udvidet massivt med egenproducerede serier. Blandt de seneste satsninger finder vi det semibiografiske drama »The Crown« (tv.), sci-fi-horror serien »Stranger Things« (th.) og den første danske satsning »The Rain« med blandt andre Iben Hjejle og Mikkel Følsgaard på rollelisten (midten). Foto: Scanpix

Investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

Ifølge kilder, har Nykredit givet Jyske Bank indtil i dag til at svare på, om Jyske Bank vil sælge sine aktier i Nordjyske Bank for en samlet pris på ca. 1,26 mia. Det mest sandsynlige er at Jyske Bank sælger, men prisforskellen mellem markedsprisen på 193,- og den tilbudte pris på ca. 178,- kan få Jyske Bank til at forblive i tænkeboksen så længe som muligt.

Der kommer en lang række udenlandske regnskaber, som er relevante for danske selskaber. Det drejer sig bl.a. om regnskaber fra Sandvik og Caterpillar i relation til FLSmidth og Eli Lillys tal i forhold til Novo Nordisk.

Sidst på dagen kommer Royal Unibrew med deres regnskabstal. 1. kvartal er et ”lille” kvartal for Royal Unibrew og bryggerier generelt. Investorerne vil bl.a. kigge efter om der er overraskelser for helåret i 2018 prognosen.

De asiatiske aktiemarkeder stiger tirsdag efter næsten to ugers konstant nedtur, idet investorerne har sat de store udsalg på de seneste handelssessioner på pause og i stedet afventer, om den amerikanske dollars genvundne styrke holder ved. / Ritzau Finans /