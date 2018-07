Danskerne investerer miljøbevidst i jagten på et godt afkast

Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.

Det er særligt velhavende danskere, der investerer store summer i de såkaldte impact-investeringer. Det er blandt andet i Danske Banks to såkaldte impact-fonde, der blev lanceret i påsken, og som beskæftiger sig med vand- og miljørelaterede løsninger, hvor der er blevet investeret langt mere end først forventet.

»Vi krydsede en halv milliard inden for et par måneder, og det er absolut mange penge, når vi taler om to investeringsprodukter, vi ikke rigtig har markedsført,« siger Sune Mortensen, der er chef for investeringsprodukter og rådgivning i Danske Bank, til Jyllands-Posten.

Danske Banks impact-fonde er ejet af den britiske formueforvalter Impax Asset Management, der udelukkende fokuserer på bæredygtige investeringsmuligheder. Formueforvalterens direktør for forretningsudvikling og markedsføring, Meg Brown, fortæller til Jyllands-Posten Erhverv, at Impax Asset Management er gået fra at bestyre 2,5 mia. pund i 2014 til i dag at bestyre 11,8 mia. pund - svarende til omkring 99 mia. kr.

Nordea har i otte år også haft en fond med fokus på klima- og miljøinvesteringer. Efter at interessen for miljøbevidste investeringer med afkast eksploderede i 2017, vil Nordea nu lancere en fond, der ubetinget investerer i skabelsen af sociale gevinster parallelt med et afkast til investorerne.

I Global Impact Investing Network (GIIN), der ligeledes beskæftiger sig med impact-investeringer, er der ifølge den tidligere Tryg-chef og nu bestyrelsesmedlem i GIIN, Stine Bosse, mere fokus på at investere i miljøløsninger og infrastruktur i lande end i sociale initiativer.

»I GIIN sidder vi alle sammen tilbage med en oplevelse af, at man også i den mere hardcore kapitalistisk tænkende del af verden bliver mere optaget af, at nogle ting på kloden ikke holder, hvis ikke vi begynder at få lagt dem om. Det rejser ind i investorernes måde at tænke på også. Money talks i denne verden. Men derfor er det stadig godt, at også tung kapital for eksempel flytter sig fra olie- og gasindustrien over i sol og vind,« siger Stine Bosse til Jyllands-Posten.

/ritzau/FINANS