Danske Rederier får ny formand i rederiboss

København. Interesseforeningen Danske Rederier fortæller, at Niels Smedegaard er valgt til ny formand på foreningens generalforsamling torsdag. Han erstatter Claus V. Hemmingsen fra A.P. Møller - Mærsk.

Niels Smedegaard, ej at forveksle med tidligere administrerende direktør for A.P. Møller - Mærsk Nils Smedegaard Andersen, er administrerende direktør for det store danske rederi DFDS.

- Det er en stor fornøjelse at få mulighed for at lede arbejdet for det danske rederierhverv.

- Vi er en stærk klynge med masser af potentiale og stærk opbakning fra et bredt flertal i Folketinget til at holde kursen og skabe endnu mere værdi for Danmark, skriver Niels Smedegaard i en pressemeddelelse.

Danske Rederier er skibsfartens interesseorganisation. Søfart og handel er Danmarks største eksporterhverv.

Interesseforeningen, der historisk har været ganske indflydelsesrig, blev skabt i 1884. Med en af verdens største handelsflåder som medlemmer spiller Danske Rederier også en vigtig rolle internationalt.

/ritzau/