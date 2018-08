Danske erhvervskæmper på slingrekurs

God søndag morgen og velkommen til et overblik over en uge, hvor der blev skruet op for strømmen af erhvervsnyheder.

Det blev en brat opvågning efter sommerferien for flere store danske selskaber og deres aktionærer. Det begyndte mandag efter børslukning, da smykkekoncernen Pandoras topchef Anders Colding Friis overraskende gik til bekendelse og meddelte, at man ikke kan leve op til de vækstmål, som blev stillet i udsigt så sent som i januar. Det udløste hårde ord fra investorer og analytikere, og helt kontant bankede investorerne Pandoras aktiekurs ned med 25 pct. den efterfølgende handelsdag. Der er simpelthen ikke længere den samme store efterspørgsel på de populære danske charms, som vi har set indtil nu.

Torsdag tog bestyrelsesformand, Arla-bossen Peder Tuborgh, så konsekvensen og fyrede Anders Colding Friis. Peder Tuborgh er godt nok tilfreds med den strategi, som Colding Friis har stukket ud. men Friis har åbenlyst ikke formået at føre den ud i livet.

Også på Esplanaden har A. P. Møller - Mærsks topchef, Søren Skou, problemer med at leve op til løfterne til aktionærerne, og tirsdag var det så hans tur til at skrue ned for prognosen for årets driftsresultat. Men investorerne havde allerede regnet ud, at de lavere fragtrater og højere brændstofudgifter ville gøre det umuligt for verdens største containerrederi at nå indtjeningsmålene. Og da investorerne havde frygtet, at det stod endnu værre til, reagerede de med lettelse og handlede Mærsk-aktierne op.

Onsdag var det så de to danske medicinalkæmper Novo Nordisk og Lundbeck, der præsenterede halvårsregnskaber. Novo Nordisk ramte stort set forventningerne, men det danske medicinalflagskib har kurs mod nye hovedbrud i USA, hvor der er udsigt til lavere priser på diabetesbehandling. Det kostede en børslussing på 6 pct.

Hos Lundbeck kunne den vikarierende koncernchef Anders Götzsche takke af med endnu et fantastisk kvartalsregnskab, der overgik forventningerne på de fleste punkter. Men udsigten til fornyet konkurrence fra kopiproducenter vejede tungt som bly, og Lundbeck-aktien blev banket ned med hele 14 pct. trods det flotte regnskab.

Hvis du er blevet vaccineret mod aktieinvestering efter ovenstående, så var det måske en idé at spejde efter andre investeringsobjekter. Det kunne for eksempel være uran. Prisen på det radioaktive grundstof er nemlig på himmelflugt, efter at verdens største producent af råvaren, Cameco, har lukket sin største mine. Og indtil videre har det været en guldgrube for en gruppe danske investorer.

Én af dem, der har fået nok af turbulensen på aktiemarkedet er opfinderen, superiværksætteren og grundlæggeren af Tesla, Elon Musk, som overraskede alt og alle, da han i denne uge tweetede, at han godt kunne tænke sig at købe elbilselskabet af børsen for 420 dollar pr. aktie, hvilket vil værdisætte selskabet til mere end 70 milliarder dollar. Der var i begyndendelsen tvivl om, hvorvidt han mener det alvorligt, men nu er bestyrelsen begyndt at undersøge, hvordan det skal kunne lade sig gøre.

Danske Bank har efterhånden vænnet sig til at være i modvind, og også i denne uge udviklede hvidvasksagen sig, da Bagmandspolitiet indledte en strafferetlig efterforskning mod banken for mulig overtrædelse af hvidvaskloven gennem den estiske filial. Politiets efterforskning kan blive en udfordring for den stort anlagte og længe ventede undersøgelse, som banken selv og dens advokater er ved at gøre færdig. For eksempel kan politiet bede banken vente med at offentliggøre informationer af hensyn til politiefterforskningen.

Kritikere sår i øvrigt tvivl om troværdigheden af Danske Banks interne undersøgelse, idet flere centrale tidligere ansatte - herunder den whistleblower, der startede hele sagen - ikke vil medvirke til bankens egen afdækning af sagen.

