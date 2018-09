Danske C25-topchefer har aktier i egne virksomheder for 1,3 mia. kr.

Godmorgen,

Vi tager hul på ugens anden dag med en række markante erhvervshistorier. Financial Times kan fortælle, at omfanget af de dybt suspekte pengestrømme gennem Danske Banks estiske filial er væsentligt større end hidtil antaget.

Vi skal også forbi danske startups, som har fået hul igennem til millioner. Men vi begynder dagens vigtigste historier med at se nærmere på C25-topchefernes aktiebeholdninger:

1

Det er Børsen, som har lavet en gennemgang af C25-topchefernes aktiebeholdninger. Den viser, at topcheferne i C25-indekset tilsammen har investeret 1,3 mia. kr. hos deres arbejdsgivere, og at hver anden topchef har mindre end én årsløn investeret i aktier i selskabet.

Der er dog store indbyrdes forskelle. Hvor højdespringeren er Genmabs topchef, der har aktier til en værdi af 700 mio. kr., har FLSmidths boss aktier for 1,8 mio. kr., viser gennemgangen af 2017-regnskaberne.

Otto Friedrichsen, der er aktiechef hos kapitalforvalteren Formuepleje, siger til avisen, at topchefernes aktiebeholdninger ikke nødvendigvis er ensbetydende med, at topcheferne har hånden på kogepladen.



»Har du en meget begrænset aktieposition, som er relativt lille i forhold til en høj løn, så er risikoen forholdsvist begrænset,« siger Otto Friedrichsen og fortsætter:



»Som udgangspunkt skal man op og matche en årsløn, før man har hånden på kogepladen,« siger aktiechefen, der understreger, at det i høj grad afhænger af, hvilken risikoprofil selskabet har.

2

Vi haster videre til Hvidvaskskandalen, som den internationale erhvervsavis Financial Times kan fremlægge nye oplysninger om. De nye oplysninger peger på, at omfanget af dybt suspekte pengestrømme gennem Danske Banks estiske filial er markant større end hidtil antaget.

Mediet har fået fingrene i et udkast til en rapport, der er dateret til sommeren 2018, fra konsulentfirmaet Promontory Financial.

Ifølge rapporten røg der alene i 2013 op mod svimlende 30 mia. dollar (192 mia. kr.) gennem afdelingen fra udenlandske kunder (non-residents) i den estiske filial. Netop den afdeling, som er udgangspunktet for skandalen om hvidvask.

»Transaktioner fra non-resident porteføljen toppede i 2013 med 80.000 transaktioner det år, og med en samlet omfang af transaktioner tæt på 30 mia. dollar,« står der i rapporten fra konsulentfirmaet ifølge Financial Times.

De 192 mia. kr. i angiveligt suspekte transaktioner på blot et år er opsigtsvækkende. Hidtil har Berlingske afdækket dybt suspekte transaktioner for minimum 53 mia. kr. gennem Danske Banks estiske filial fra 2007-2015.

Danske Bank ventes i september at offentliggøre en rapport om problemerne med hvidvask i den estiske filial og kan ikke bekræfte Financial Times oplysninger.

3

Noget bedre ser det ud for de danske startups. 2018 tyder nemlig på at blive et usædvanligt godt år for danske og ikke mindst københavnske iværksættere, der i helt uhørt grad tiltrækker sig opmærksomhed fra internationale investorer og rejser enorme summer. Senest rejste danske Planday en kvart milliard kroner, der skal bringe virksomheden på niveau med blandt andet Spotify.

I samarbejde med DVCA har Berlingske Business foretaget en gennemgang af de 25 største investeringer i 2018, som allerede nu har kurs mod et rekordår.

»Når vi allerede nu kan fastsætte et minimumsbeløb på to mia. kr., som bliver investeret ind i danske startups, så ser 2018 rigtigt, rigtigt lovende ud,« siger Henriette Kinnunen, der er direktør i brancheorganisationen for venture- og kapitalfonde samt business angels, DVCA.

4

Novos stenrige pengetank, Novo Holdings, med Kasim Kutay i spidsen har svært ved at finde attraktive investeringer. Priserne er ganske enkelt for høje, er meldingen fra investeringsselskabet, der har aktiver for tæt ved 350 mia. kr. Det skriver Finans.



»Det gør livet mere besværligt, fordi det er blevet sværere at finde reel værdi. Det har betydning for hastigheden af vores investeringer, fordi vi i mange tilfælde simpelthen ikke kan regne den hjem,« siger Kasim Kutay, adm. direktør i Novo Holdings til mediet.

Kasim Kutay er på jagt efter flere af den type selskaber, han selv omtaler som fyrtårne. Det er virksomheder, hvor Novo Holdings kan købe sig til f.eks. 20 pct. af ejerskabet og dermed blive ankerinvestor. Som tilfældet er med Chr. Hansen og Convatec.

Investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen har udvalgt tre begivenheder, der er værd at rette blikket mod.

Der kommer amerikanske ISM tal for fremstillingssektoren i august. Kan det gode momentum i amerikansk økonomi, ikke mindst drevet af Trumps skattelettelser, vare ved?

SAS har på aktiemarkedet for alvor fået luft de seneste dage, og aktien er steget med mere end 15 pct. siden kvartalsregnskabet. Kan SAS fortsætte opstigningen og endelig og for alvor fjerne sig fra det triste kursniveau, som har været gældende de seneste kvartaler?

Der er stadig ikke meget at glæde sig over for de investorer, der i starten af året satte deres sparepenge i Emerging Markets. Aktierne bliver ved med at underperforme, ikke mindst i forhold til de amerikanske. Stigende FED-renter presser valutaerne, og investorerne trækker penge ud. Kan den renteforhøjelse fra den tyrkiske centralbank, som en »justering af pengepolitikken« (annonceret i går og offentliggøres senere i denne uge), markere om ikke et vendepunkt, så dog begyndelsen til en mere stabil periode?

Økonomi/statistik

Udland:

- 11.00: Eurozonen: Producentpriser, y/y, jul

- 15.45: USA: PMI industri (endelig), aug

- 16.00: USA: Anlægsinvesteringer, m/m, jul

- 16.00: USA: ISM industri, aug

Øvrigt:

- 16.00: Danmark: Nationalbankens valutareserve

Regnskaber

-09:30 Lego kommer med regnskab for første halvår

De asiatiske aktiemarkeder falder for fjerde dag i træk, og det er velkendte problemstillinger, som tynger de asiatiske markeder ned. Der er bekymring for handelsstridigheder mellem USA og dets handelspartnere, og samtidig er der frygt for valutakriserne i henholdsvis Argentina og Tyrkiet, som bliver ved med at afskrække investorerne.

Nikkei 225 -0,3

Topix -0,2

Hongkongs Hang Seng +0,03

China Shanghai Composite -0,1

China CSI 300 -0,2

Taiwan Taiex +0,3

Sydkoreas Kospi +0,1

Indiens BSE Sensex +0,1

Singapores STI -0,1

Sydney ASX 200 -0,4