Danske Bank laver hjemmeside om egen hvidvask

For at berolige sine kunder har Danske Bank sendt et brev til alle og startet en hjemmeside om hvidvask-sagen.

Danske Bank er nu begyndt at kommunikere direkte til sine kunder om den store hvidvasksag i bankens estiske afdeling, der har domineret mediebilledet det seneste år efter Berlingske Business' afsløringer.

Banken har sendt et brev til sine kunder samt startet en hjemmeside dedikeret til sagen.

- Vi forstår godt, hvis den massive medieomtale og myndighederne i deres undersøgelse gør dig bekymret for, hvad der er op og ned i denne sag.

- Du skal derfor vide, at det er en sag, som vi tager meget alvorligt, og som vi gør alt for at afdække, så historien ikke gentager sig, skriver Danske Bank i et brev til sine kunder dateret den 22. august.

Sagen omhandler potentiel massiv hvidvask for op til 53 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial. Danske Bank bliver undersøgt af bagmandspolitiet og er i gang med sin egen undersøgelse.

Den er dog blevet kritiseret for at blive udført af Danske Banks eget advokatselskab.

- Som du måske har læst i medierne, har bankens bestyrelse bedt et advokatfirma lave en grundig undersøgelse af sagen med henblik på blandt andet at afdække, hvad der gik galt, og hvordan det kunne ske.

- Når vi ved mere i september, skriver vi til dig igen, skriver Danske Bank i brevet til sine kunder.

Derudover har Danske Bank lanceret hjemmesiden "www.danskebank.com/undersogelser", hvor banken selv beskriver sagerne og har lagt citater fra sig selv op.

- Vi forstår fuldt ud den store interesse, der er for sagen, og vi er stærkt optaget af at komme helt til bunds i den og fremlægge konklusionerne.

- Jeg tror, at alle har en interesse i, at undersøgelserne bliver så grundige og fuldstændige som muligt, og som sagens alvor kræver.

- Af respekt for dette er det derfor vigtigt, at vi væbner os med tålmodighed og afventer, at resultaterne foreligger i september, skriver Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, på hjemmesiden.

/ritzau/