Danske Bank-formand udsteder bankgaranti i hvidvasksag mens afsløringerne fortsætter

Efter flere måneders tavshed kom Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, i denne uge endelig på banen i sagen om mulig hvidvask i bankens estiske filial, som har medført massiv kritik og for længst har stjålet dagsordenen fra succeshistorier som for eksempel bankens aktuelle solide indtjening.

I et langt interview med Berlingske vil bestyrelsesformanden ikke fortælle, om han selv blev advaret om mulig hvidvask eller kunder med tråde til Putin-familien. Til gengæld lover han, at banken vil vende hver en sten og tage de nødvendige konsekvenser af hvidvasksagen.

»Jeg vil godt sige en ting klart: Ingen må være et øjeblik i tvivl om, at hvis disse undersøgelser afdækker forhold af en sådan karakter, at det skal have konsekvenser, så bliver de konsekvenser selvfølgelig draget,« siger Ole Andersen.

Udmeldingen fra Ole Andersen kom to dage før Danske Banks generalforsamling, hvor landets største pengetank, ATP, advarede om, at hvidvasksagen udgør en alvorlig kortsigtet risiko. Interviewet skal samtidig ses som et udtryk for, at sagen er ved at løbe løbsk for Danske Bank-toppen, vurderer Jens Chr. Hansen i en kommentar.

I denne uge kom det samtidig frem, at en altovervejende del af overskuddet i Danske Banks estiske filial kom fra en betændt afdeling med mistænkelige kunder, der angiveligt hvidvaskede milliarder. Det viser interne dokumenter. Filialen var en af de suverænt mest succesfulde dele af Danske Bank, mens nuværende topchef Thomas Borgen var ansvarlig for den.

Jesper Woldenhof

Jourhavende, Business.dk