Dansk topchef står til at score 525 millioner i bonus

Fredagens morgenpost står i topchefernes tegn. Vi begynder hos den danske børssucces Ambu, hvor direktør Lars Marcher står til at score over en halv milliard i optioner.

Om Kåre Schultz en dag kan se frem til en bonus i lignende skala er uvist, men sikkert er det, at han har haft en heftig begyndelse som topchef for den israelske kopigigant Teva. Det fortæller han om i dagens Berlingske.

Vi skal også forbi A.P. Møller-Mærsk, hvor topchef Søren Skou er i vælten. Mærsks rivaler går nemlig efter den samme strategi, mens iagtagere mener, at Mærsk har forsøgt sig med strategien før.

I Irland retter facebook-bossen Mark Zuckerberg ind efter massiv kritik og blokerer alle annoncer og kampagner om Irlands kommende folkeafstemning.

1

Vi begynder hos Finans, som skriver, at topchef Lars Marcher fra den danske børssucces Ambu står til at score en gevinst på over 500 mio. kr. takket være en række optionsprogrammer, der formentlig er de mest lukrative i dansk erhvervshistorie.



Det viser Finans' gennemgang af programmerne, som Ambu løbende har tildelt Marcher som et risikofrit supplement til hans faste løn.

Selskabet, der fremstiller engangsudstyr til hospitaler, har over de senere år leveret usædvanlig gode resultater, og på fem år er selskabet blevet 18 gange mere værd.



Alligevel møder det kritik fra en ekspert og Danmarks største pengetank, at direktørens incitamentsprogrammer ifølge Finans' beregning står til at være mere end 525 mio. kr. værd for Lars Marcher alene for perioden 2013-2016.



»Det er oftest uhensigtsmæssigt, hvis optionsprogrammer ender med at give så eksorbitant store beløb, at der ikke er nogen, der kan forstå det,« siger professor på CBS Ken L. Bechmann til Finans.

2

Vi skal også forbi en enestående fortælling om en usædvanlig dansk topchef.



I vinter satte en gigantisk spareplan med 14.000 fyringer Kåre Schultz i centrum for store uroligheder og demonstrationer efter blot få uger som topchef i den israelske kopigigant Teva. Trods tungt politisk pres nægtede Kåre Schultz at give efter.



Her fortæller den danske topchef selv om de højspændte dage med brand i gaden, storstrejke og premierminister Netanyahus tæskehold.

3

A.P. Møller-Mærsk med topchef Søren Skou i spidsen vil lave en samlet transportløsning i shippingbranchen. Men det er de langt fra ene om.



CMA CGM, Cosco Shipping og Hapag-Lloyd er blot nogle af de andre megarederier, der barsler med lignende såkaldte "end to end"-løsninger, hvor der er sørget for hele logistikkæden, når en container flyttes fra A til B. Det skriver Børsen.



Iagttagere tvivler desuden på, om Mærsks sats overhovedet er nyt. Mærsks nuværende strategi har slaglinjen »global integrator of container logistics«. Men i 2003 lancerede Mærsk strategien Starlight, der ifølge Børsen talte om »container integration«.

»Nu prøver man igen. Det er langt fra første gang, at rederier - og her taler vi alle rederierne - har forsøgt at brede sig ud over hele logistikkæden,« siger Lars Jensen, forfatter til bogen »Kulturskælvet i Mærsk«, og som selv har arbejdet i Mærsk fra 1998 til 2010.

4

Vi slutter hos tech-giganterne Facebook og Google, som har meddelt, at de begge vil blokere annoncer og kampagner, der handler om Irlands kommende folkeafstemning om liberalisering af landets abortlovgivning. Det skriver flere internationale medier - bl.a. The Guardian.



Meldingen kommer efter, at Facebook har været i heftig modvind og bl.a. er blevet kritiseret for ikke på tilstrækkelig vis at have forsøgt at stoppe spredningen af propaganda, falsk information og annoncer købt af bl.a. russiske organisationer under den amerikanske valgkamp i 2016.



For Facebook gælder restriktionerne kun for annoncer, der ikke stammer fra Irland, skriver The Guardian. Google har til gengæld meddelt, at tech-giganten vil blokere alle annoncer, der relaterer sig til folkeaftstemningen i Irland, hvor irerne den 25. maj skal beslutte, om en forfatningsændring, der blev vedtaget i 1983 og »anerkender den ufødtes ret til liv«, skal ophæves.





