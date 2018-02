Dansk satellit er sendt vellykket i kredsløb om Jorden

Forsvarets første satellit, som skal overvåge området over Arktis, er fredag morgen blevet sendt vellykket op i rummet.

Det fortæller Charlotte Havsteen, som er chef for Forsvarets Center for Operativ Oceanografi under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

»Vi har fået en melding om, at satellitten er kommet op, og at den er i sin bane. Nu venter fire timer, til den passerer hen over Aalborg, hvor vores antenne er, for at se, om der er liv i den«, siger hun.

Satellitten, som går under navnet Ulloriaq, blev opsendt med den kinesiske raket Long March 2D fra en rumhavn i Gobi-ørkenen i Mongoliet.

Det er DTU Space som har udviklet satellittens indmad, mens GomSpace har leveret satellitten, og Forsvaret har indgået kontrakt på projektet.