Dansk økonomi viste styrke i 2017

Det gik solidt fremad for den danske økonomi sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

I den første beregning af udviklingen i den sidste del af året fremgår det af Danmarks Statistik, at økonomien voksede med én procent i de sidste tre måneder af 2017. Specielt køb af biler trækker op.

- Den samlede vækst for 2017 blev dermed 2,1 procent. Væksten i 2017 holdes især oppe af eksporten, der er påvirket af en større enkeltstående betaling fra udlandet, skriver Danmarks Statistik.

Den store betaling fra udlandet mudrer billedet en smule, og der kan komme ændringer på et senere tidspunkt, når den store betaling bliver endeligt indregnet i tallene.

Kigger man på fjerde kvartal alene, overhalede Danmark både Europa og USA, når det kommer til vækst.

- I første kvartal er den danske vækst højere end væksten i EU og USA, der i begge tilfælde lå på 0,6 procent.

- Det omvendte gør sig gældende for væksten i hele 2017, hvor Danmark med en vækst på 2,1 procent ligger under USA og EU på henholdsvis 2,3 procent og 2,5 procent, skriver Danmarks Statistik.

På trods af, at væksten er stærkt hjulpet af føromtalte store udbetaling, bringer tallene glæde hos økonomer.

- Det er første gang i 11 år, at væksten i dansk økonomi er kommet op over to procent. Vi skal altså kigge helt tilbage til før krisen for at finde så høj vækst.

- 2017 sluttede stærkt af, og især eksporten drev fremgangen. Derudover kan det ses af tallene, at mange danskere udskød købet af ny bil til slutningen af året på grund af forhandlingerne om lavere registreringsafgifter, skriver direktør i Dansk Industri Kent Damsgaard.

Tallene viser samtidig, at beskæftigelsen gik pænt frem sidste år.

- Samlet voksede beskæftigelsen i det forgangne år med 46.000 personer. Dermed er der ikke noget i dagens tal, som indikerer, at luften skulle være ved at gå ud af opsvinget, og vi er ved at løbe tør for arbejdskraft, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted i en kommentar.

