Dansk erhvervsliv gyser ved udsigt til handelskrig med USA

Washington/København. USA's præsident har torsdag aften annonceret nye toldsatser på stål og aluminium. Både i Dansk Industri og Dansk Erhverv gyser man ved udsigten til et modsvar fra EU og en efterfølgende handelskrig.

- Det er svært for EU og Danmark ikke at svare igen på de amerikanske initiativer om told. Men vi ser kun tabere og ingen vindere i en eventuel handelskrig mellem EU og USA, siger chefkonsulent Michael Bremerskov Jensen fra Dansk Erhverv.

Præsident Donald Trump vil indføre 10 procents told på aluminium og 25 procents told på stål. Det vil gælde hele verden undtagen Canada og Mexico, som er undtaget på ubestemt tid.

Andre allierede får ifølge Trump mulighed for at forhandle sig frem til en undtagelse. Men samtidig advarer præsidenten om, at hvis EU svarer igen med told på amerikanske varer, vil USA også indføre told på flere europæiske varer.

- En meget stor del af vores vækst hænger sammen med global frihandel, siger Michael Bremerskov.

- Danmark er en lille, åben økonomi, hvor eksport og import af såvel varer som tjenester udgør cirka 100 procent af vores bnp (bruttonationalprodukt, red.).

Den amerikanske præsident begrunder den nye metaltold med, at USA er blevet udsat for urimelige handelsvilkår.

I Dansk Industri foreslår underdirektør Peter Thagesen, at EU tager ham på ordet.

- Der er ingen tvivl om, at Trump dybt og inderligt føler, at USA bliver behandlet unfair af sine handelspartnere. Jeg tror, at han især tænker på Kina, men også på EU.

- Fra europæisk side skal vi være smarte, tage ham på ordet og tilbyde USA en handelsaftale, der betyder nul told på alle varer, siger Peter Thagesen.

Han mener, at dansk erhvervsliv over en bred kam vil være konkurrencedygtigt. Derfor vil en udryddelse af toldsatser ifølge ham være i dansk interesse.

