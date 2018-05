Danske virksomheder står til at tabe millioner på amerikansk straftold

København. Danske virksomheder har for omkring 200 millioner kroners eksport til USA i klemme, når USA indfører en told på stål og aluminium fra EU-lande.

Det forklarer underdirektør Peter Thagesen fra Dansk Industri. Han forklarer, at beløbet i sig selv ikke er voldsomt, men at de nye toldsatser kan udløse en udveksling af nye toldsatser, hvilket på sigt kan ramme dansk erhvervsliv.

- Vi kan se i statistikkerne, at det er en eksport i størrelsesordnen 200 millioner kroner fra dansk side, der bliver berørt direkte, siger han.

- Lige nu og her er det ikke noget, der vil få voldsomt stor betydning. Men det stærkt bekymrende er, at det er en klar overtrædelse af de internationalt gældende regler for handel.

Eksporten består hovedsageligt af danske virksomheder, der sælger komponenter af forskellig art, som er bygget af stål eller aluminium.

Dansk Industri håber, at EU sætter "hårdt mod hårdt", så der ikke skabes fortilfælde for, at lande kan indføre tolde i øst og vest, uden at det får konsekvenser.

- Så Trump og andre i verden ikke tror, at de kan få fripas til at handle WTO-stridigt. Så risikerer man, at det breder sig som ringe i vandet. Så har man det, der kan udvikle sig til en alvorlig handelskrig, siger han.

Det er ikke kun EU-lande, der med overgangen til fredag vil blive mødt af ny told. Tolden vil også gælde for Canada og Mexico.

Toldsatserne blev indført allerede 1. maj, men USA har givet en måneds undtagelse til allierede såsom EU, Canada og Mexico. Den amerikanske idé var, at parterne i ly af undtagelsen kunne forhandle nogle handelsvilkår på plads.

Det er ikke lykkes, og det er de undtagelser, som USA torsdag lader løbe ud.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har umiddelbart efter annonceringen af toldsatserne oplyst, at EU vil svare igen med told på udvalgte amerikanske varer.

