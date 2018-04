Dansk eksport med fremgang på 7 af 10 markeder i 2017

Det skriver Jyllands-Posten.

I de lande hvor vareeksporten gik frem, steg den med over 5 pct. i over halvdelen af landene. Samlet steg den danske vareeksport i 2017 med 6,4 pct. sammenlignet med året før.

- Verdensøkonomien gik for alvor frem sidste år. Mange lande og regioner kommer med på det økonomiske opsving - især i EU og OECD-landene. Faktisk oplevede samtlige OECD-lande økonomisk fremgang for første gang i 10 år. Det smitter af på den danske eksport, siger Allan Sørensen, der er chefanalytiker i DI, ifølge Jyllands-Posten.

De danske virksomheder eksporterede samlet for 750 mia. kr. varer sidste år. Selv om dansk økonomi har fået damp under kedlerne, så er det fortsat en lille gruppe af lande, der står for størstedelen af importen af danske varer. Kun 14 lande eksporterede for mere end 100 mia. kr. sidste år.

Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen havde regnet med en større fremgang i 2017, men peger på, at euroen og den danske krone er blevet styrket, hvilket har været med til at dæmpe eksporten, da de danske varer er blevet dyrere at afsætte, skriver avisen.

/ritzau/FINANS