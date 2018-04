Dansk ægtepar »udnyttet« som stråmænd i tyrkisk minekøb

Godmorgen,

Dagens nyhedsoverblik handler om et potentielt »magtkup« i en andelskasse på Gammeltorv. Desuden skal vi se på, hvorfor det skader musikbranchen, at tyskerne øjensynligt er knyttede til deres CDer, og en tur over Atlanten, hvor Amazon nu begynder at låse sig ind i andre folks biler.

Men vi lægger ud med et tyrkisk mineeventyr, der næsten kunne indgå i en James Bond-film.

Ifølge ægteparret Henning og Jeanette Borg, der står bag ejendomsselskabet Blue Vision, har de været stråmænd i et mineeventyr noget længere, end de havde sagt god for. Henning Borg gav i 2014 erhvervsadvokat Anders M. Hansen fuldmagt til, at kan kunne forstå købet en mine i Tyrkiet, hvorefter det formelle ejerskab skulle overgå til et selskab i Caymanøerne. Sådan kom det dog ikke til at gå, og fire år senere var ægteparret stadig som ejerne på papiret. I dag føler de sig »udnyttet«, og sagen er meldt til Bagmandspolitiet, og ægteparret er i strid Anders M. Hansen, som ifølge ægteparret skulle have orkestreret hele forløbet, skriver Børsen.

Miseren bunder blandt andet i en fuldmagt, som erhvervsadvokaten skulle have fået af Henning Borg, hvor ægteparret mener, at stråmandstjansen kun skulle være et par dage. Forløbet har ledt til kritik fra Advokatnævnet - hvilken Anders M. Hansen dog lyder til at tage med sindsro.

»Som advokat kan man, som alle andre, naturligvis i sin sagsbehandling foretage sig ting, tilsigtet eller utilsigtet, der efterfølgende vurderes uhensigtsmæssige,« skriver han til Børsen.

I al stilhed har Københavns Andelskasse været vidne til et potentielt kup. Banken snusede i 2014 til en potentiel konkurs, og har siden været på kapitaljagt hos investorerne. Det fik de også blandt andet fra en af bankens storaktionærer med fintech-virksomheden Clearhaus. I midt april tegnede virksomheden yderligere aktier fra fem millioner kroner med godkendelse fra bankens bestyrelse - og der blev der overtrådt en fin linje.

Med kapitaludvidelsen gik Clearhaus fra en ejerandel på 26,78 pct. til 42,79 pct. og vadede over en grænse hos både Finanstilsynet og flere andre aktionærer. Finanstilsynet skal forhåndsgodkende køb, der bringer en aktionærs ejerandel over 33 procent, og fra flere af bankens aktionærer lyder skarp kritik af at kapitaludvidendelsen kun blev tilbudt til den Aarhusbaserede fintech.

»En beslutning om en kapitaludvidelse er en beslutning, som ikke skal tages let. Her ønsker Clearhaus at gennemføre en kapitaludvidelse målrettet dem selv, så de essentielt har den bestemmende stemmeandel. Dette sker på bekostning af de øvrige andelshavere. Dette­ er der utilfredshed med, og ønsket er alene, at samtlige andelshavere kan få muligheden for at tegne,« siger advokat Morten Schwartz Nielsen fra advokatfirmaet Lund Elmer Sandager, der repræsenterer en gruppe utilfredse andelshavere i Københavns Andelskasse.

Det har taget nogle år, men ifølge den internationale musikorganisation IFPI har streamingtjenester sat de fysiske formater til vægs. Det sker med en omsætning på lige under 60,5 milliarder kroner i 2017. Netop en massiv vækst i antallet af streamingabonnenter har været bærende for at musikindustrien fik sit tredje år med vækst efter 15 års tilbagegang, skriver BBC.

Europa har dog mindst at juble over, for væksten har kun været på 4,3 procent modsat eksempelvis USA og Latinamerika, der ligger solidt på den anden side af de 10. Ifølge IFPIs topchef Frances Moore er det specielt franskmændene og tyskerne, som kan være med til at holde væksten nede.

»I Tyskland er befolkningen for eksempel ældre, og de er meget, meget knyttet til deres fysiske CDer,« forklarer hun og understreger at væksten kommer, men bare noget mere langsommeligt.

De færreste ser det nok som en positiv overraskelse, at finde ukendte pakker i bagagerummet efter en lang arbejdsdag - men Amazon satser på det modsatte. Siden tirsdag har leveringsgiganten åbnet op for, at amerikanske kunder kan få leveringer direkte til bagsædet eller bagagerummet. Det sker med en elektronisk nøgle, der fungerer med bestemte bilfabrikanter - meget som en engangs fjernbetjening. Leveringsformen er bl.a. henvendt til kunder, der føler sig udsat for de såkaldte »terrasse-pirater« - hvilket løst oversat er folk der hugger pakker på terrassen foran en hoveddør. Samtidig spiller det dog ind i en større strategi.

»Det går helt tilbage til one-click ordrer. Virksomheden ved, at jo mindre friktion du (når du køber, red.), jo bedre« forklarer James McQuiry, analytiker hos Forrester Research, til The New York Times.

Han uddyber, at Amazon gennem flere år har arbejdet intenst med at styrke antallet af online-handler. Det afspejler sig også i andre leveringsformer i Amazon-arsenalet, hvor en af de mere omfattende er den såkaldte Amazon Key Home, der er baseret på samme princip som bagagerumsleverancer, men til en digital lås på hoveddøren.

Investeringsstrateg hos Nordnet Per Hansen peger her på tre ting, man bør holde øje med på markederne i dag:

I hvor stort et omfang presser de amerikanske aktiefald de danske aktier ned fra morgenstunden, er et af de spørgsmål som de danske investorer meget gerne vil have et kvalificeret svar på? Gode regnskaber i USA er nemlig ikke nødvendigvis ensbetydende med efterfølgende kursstigninger. Det kan gøre investorerne nervøse for, at uanset hvor gode tal, som bliver leveret, kan der være risiko for at ”godt ikke er godt nok”.

Det bliver endnu en dag med mange regnskaber. Fra Danmark gælder det ikke mindst Novozymes, Nordea og Sydbank og i USA kommer der ligeledes regnskabstal fra mange større selskaber. Regnskabssæsonen er fortsat over os

Hvor længe kan udenlandske fonde blive ved med at tryne og holde Bavarian Nordic under vand? Siden kvartalsregnskabet, har udenlandske investorer tordensolgt aktien, som er faldet med 1/3. Salgspresset kommer både fra langsigtede investorer og mere kortsigtede short sælgende hedge fonde.

De asiatiske aktiemarkeder er i bakgear onsdag, hvor kursfald på Wall Street afspejles, mens investorerne bekymres over stigende amerikanske statsobligationsrenter.