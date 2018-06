Dannebrog blafrer oftere på bølgen blå

København. Stadig flere steder på verdenshavnene flager handelsskibe med Dannebrog. Ikke siden 1990'erne har tilgangen af skibe til den danske handelsflåde været større.

Det viser tal fra Danske Rederier, der forklarer, at det særligt skyldes, at rederier skifter andre flag ud med det danske.

- De omregistrerer i høj grad skibe fra andre flag til dansk flag. Det skyldes den politik, danske politikere har lagt for dagen: Afskaffelsen af registreringsafgiften, siger direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.

- Det er også fordi, at det danske flag på mange måder er konkurrencedygtig med de flag, vi konkurrerer med. Det er flag som Singapore, Cypern og Malta.

Når skibe er registrerede under dansk flag, følger der også goder med på land, forklarer Anne H. Steffensen.

- Der er mindst to ting, som er rigtig godt for værdiskabelsen i Danmark. Når man har dansk flag på sit skib, er der et tilknytningskrav. Det betyder, at der også skal være aktivitet i Danmark. Man skal styre og operere de her skibe fra Danmark. Det skaber arbejdspladser på land.

Derudover betyder en voksende dansk handelsflåde, at Danmark har mere vægt bag sine ord, når den globale regulering skal aftales.

Den nuværende udvikling har gjort Danmark til den 12. største flagstat.

- Den indflydelse kan vi bruge til at sikre, at vi har en stærkere stemme i den internationale maritime organisation, som fastsætter regler på sikkerhed og klima, så vi bliver mere miljørigtige i den måde, vi driver vores skibe på, og at vi bliver bedre til at påvirke, at skibsfarten udleder mindre CO2.

Selv om regelændringer får æren for en del af udviklingen, tror Anne H. Steffensen, at stadig flere skibe vil hejse Dannebrog. I en rundspørge siger 18 ud af 25 topchefer i de danske rederier, at de forventer at sætte flere danske skibe på dansk flag de næste tre år.

I alt er 20 millioner bruttoton fordelt på 700 skibe under dansk flag for første gang nogensinde.

/ritzau/