Danmark kan stå stærkt i EU-pensionskrig

1. Søjle et skal sikre en grundindkomst og tjener som en beskyttelse mod »fattigdom«. ATP, folkepensionen, ældrecheck og boligydelse udgør den primære indkomst, og alt er skattefinansieret.

2. Søjle to skal sikre en tilfredsstillende dækningsgrad i forholdet mellem indkomsten som erhvervsaktiv og indkomsten som pensionist. Der er primært tale om arbejdsmarkedspensioner, som i høj grad er aftalt via overenskomster og nogle gange via firmaordninger. Arbejdsmarkedspensionerne er obligatoriske for de fleste lønmodtagere, og minimumsprocenten for indbetaling ligger ofte også fast.

3. Søjle tre giver mulighed for en individuel fleksibilitet, som eksempelvis kan bruges, hvis man ikke er omfattet af en arbejdsmarkedspension i den anden søjle, eller man ønsker supplerende pensionsordninger. Består primært af individuelle ordninger, som man kan tegne i et pengeinstitut eller hos et pensionsselskab. Det er også her, at det »fælleseuroæiske pensionsprodukt« (PEPP) vil blive udbudt.

Kilde: ATP og EU-Kommissionen