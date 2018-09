Danfoss-topchef: »Vi gør for lidt for at sikre fremtidig arbejdskraft«

Virksomhederne må gøre sig lækre, hvis de skal lokke unge til at arbejde for dem, sagde Christina Ørskov, adm. direktør og medejer af Orskov Yard (yderst th.) på DIs Topmøde 2018. Hun deltog i en paneldebat styret af TV-vært Cecilie Beck (yderst tv.). De øvrige deltagere er fra venstre mod højre Hanne Zinck, COO og medejer af Scandinavian Packing, Peter Lanng Nielsen, adm. direktør i Keolis Danmark, og Lars Thinggaard, topchef i Milestone Systems. Foto: Niels Ahlmann Olesen

At være til Topmøde i Dansk Industri føles lidt som at være inviteret med til en stor familiefest. Alle har taget det pæne tøj på, og traditionerne bliver holdt i hævd, selv om alle i virkeligheden hellere ville smalltalke over kaffen og kagen. Og der grines og klappes høfligt af talernes frivillige - og ufrivillge – morsomheder.

Sådan var det også i år, da landets store og indflydelsesrige branche- og arbejdsgiverforening inviterede til topmøde i den gamle spritfabrik, der i dag konferencecenter under navnet TAP1, på Raffinaderivej ved Kløvermarken på Amager, hvor Kronprinsen, statsministeren, formanden for Socialdemokratiet, en stor del af den øverste top i dansk erhvervsliv og flere end 1.000 direktører og ledere fra en bred vifte af landets små og mellemstore virksomheder var mødt op.

Årets tema var »Danmark på arbejde« og tog afsæt i, at beskæftigelsen i Danmark aldrig har været højere, og danske virksomheder over en bred kam kæmper for at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for, for at holde væksttempoet.

Nej til ordrer

En af de virksomheder, der mærker udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, er den 15 mand store smedevirksomhed Ebbes Kleinsmedie, som har hjemme i Taastrup uden for København.

Direktør Steen Ole Carmel, hvis far stiftede virksomheden i 1970erne, har i foråret og hen over sommeren måttet sige nej til flere ordrer, fordi han simpelthen ikke har haft mandskab til at udføre dem.

Virksomheden fremstiller blandt andet rammer til elevatorskakte, kupeer, karme og døre, men udfører også industrilakering.

»Vi mangler nogle alsidige medarbejdere med de rigtige kompetencer. Vi har mange jobfunktioner, hvor man skal kunne flere ting. Det er ikke nok at kunne svejse. Men det er svært at få dygtige medarbejdere, selv om vi har flere lærlinge og lige i sidste uge tog en ekstra voksenlærling ind,« fortæller Steen Ole Carmel i en pause fra topmødet.

Foreløbig søger Ebbes Kleinsmedie efter medarbejdere i Danmark og har blandt andet taget Facebook i brug til formålet. At gå på jagt efter udenlandsk arbejdskraft er for svært og ressourcekrævende for den lille Taastrup-virksomhed

Artiklen fortsætter under billedet DI-direktør Karsten Dybvad taler med Lars Hjort Frederiksen ved DI Topmøde 2018 i Tap1. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Danfoss i alliance om hænder

Anderledes forholder det sig i den anden ende af skalaen i dansk erhvervsliv. Kim Fausing, topchef i Danfoss og en af årets hovedtalere på DI Topmødet, mærker også den voksende arbejdskraftmangel, selv om virksomheden stadig er i stand til at tiltrække de medarbejdere, den har brug for.

Ifølge Kim Fausing satser Danfoss over en bred kam på at opkvalificere medarbejderne og tiltrække nye. Samtidig investerer koncernen i at bygge de kompetencer, virksomheden har brug for fremover op, blandt andet ved at investere 60 mio. kroner sammen med ejerfonden, Bitten og Mads Clausens Fond, den sønderjyske virksomhed Linak, Syddansk Universitet og Sønderborg Kommune i et nyt center for industriel software.

»Mit indtryk er, at alle virksomheder kæmper med manglen på arbejdskraft, og det vil være en forkert besked at sende, at det bare bliver ved med at gå godt hos Danfoss. Jeg synes, vi gør for lidt hos Danfoss, og derfor er vi i gang med at gøre meget mere. Jeg tror, det er den fornemmelse, alle lidt har,« siger Kim Fausing.

Forud for topmødet havde både regeringen og Socialdemokratiet meldt ud, at de er villige til at gøre det mindre bureaukratisk at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Samtidig lægger regeringen i det udspil, den tidligere på måneden præsenterede, op til, at undervisningen i praktiske fag skal øges i folkeskolen, og at erhvervsskolerne skal styrkes.

Selv om DIs direktør, Karsten Dybvad, fra talerstolen opfordrede politikerne til helt at fjerne besparelserne på uddannelse i Danmark, var han dog meget tilfreds med, at der er politisk bevægelse på både udenlandsk arbejdskraft og det faglærte område.

Han tror dog ikke, at alle problemer nu er løst.

»Vi står stadig foran, at vi skal blive dygtigere til at tiltrække udenlandske medarbejdere. Vi har efterhånden fået dokumenteret, at når vi får nogle udenlandske medarbejdere, så er det med til at øge den samlede beskæftigelse i Danmark, også for de danskere, der står på kanten af arbejdsmarkedet,« siger Karsten Dybvad til Berlingske.