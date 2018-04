Coop-formand bliver på posten efter kampvalg

København. Den nuværende formand for Coop, Lasse Bolander, får lov til at fortsætte som formand for dagligvarekoncernens 1,7 millioner medlemmer.

Det er resultatet af et kampvalg lørdag, hvor landsrådets medlemmer besluttede at genvælge den 49-årige formand. Det oplyser Coop i en pressemeddelelse.

Dermed lykkedes det ikke de tre udfordrere at slå Lasse Bolander af pinden, hvor har siddet som formand siden 2008. Med genvalget får han lov til at fortsætte tre år mere for koncernen, der blandt andet driver SuperBrugsen, Kvickly og Fakta.

Lasse Bolander fik 62 af de 123 afgivne stemmer i Coops landsråd, mens Lars Fournais fik 39, Mikkel Irminger Sarbo fik 22 og Christian Christensen endte med 0 stemmer.

Coop omsatte i 2017 for 44,8 milliarder kroner. Det samlede overskud steg i 2017 til 528 millioner kroner fra 274 millioner kroner året før.

Lars Fournais, som er formand for fodboldklubben AGF, har dog kritiseret Coop for ikke at have haft nok fokus på kerneforretningen.

Han hæfter sig ved, at Coop i dag blandt andet både driver investeringsforeninger, sælger varer i Kina, driver Coop Bank, sælger FDB-møbler fra selvstændige forretninger og ejer et reklamebureau.

Lasse Bolander har dog afvist, at firmaet savner fokus. Kerneforretningen er kun en del af opgaven, lyder det fra Bolander.

Den strategi, som Coop lagde sidste år, fortsætter, slår han fast efter valget.

- Linjen er en kombination af, at vi selvfølgelig skal styrke kerneforretningen, men samtidig skal satse på nye vækstområder - om det er takeaway og restauranter eller digitale løsninger.

- Opgaven er at gøre begge dele. Vi skal naturligvis blive skarpere på kerneforretningen, men samtidig satse på nogle af de vækstområder, vi kan se, siger han.

Trods kun 62 stemmer ud af 123, mener formanden stadig, at han står med et stærkt mandat.

- I en valgkamp med fire kandidater ser jeg det som et stærkt mandat at nå over 50 procent, siger han.

/ritzau/