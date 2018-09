Carlsberg fjerner plastik fra dåseøl for at mindske affald

København. Billeder af vilde dyr, der er viklet ind i plastikringene fra en pakke med seks øl eller sodavand, er ikke særlig god reklame for bryggeriindustrien. Og plastikaffald er et stigende problem i naturen.

Så fremover vil den danske bryggerigigant Carlsberg gøre sit til, at mængden af plastikaffald fra de såkaldte sixpacks reduceres.

Carlsberg ændrer sine pakker med seks dåseøl, så det fremover bliver nogle klatter lim, der holder pakken sammen, frem for indpakning af plastik. Det siger Simon Boas Hoffmeyer, bæredygtighedsdirektør i Carlsberg.

- Vi kalder den snap pack. Den gør, at vi reducerer mængden af plastik, som vi ellers ville bruge på at lave en sixpack, med op til 76 procent. Når det er rullet fuldt ud, så svarer det til 1000 ton plastik om året, som vi ikke sender ud i cirkulation, siger han.

I Danmark er en sixpack fra Carlsberg i dag pakket ind i plastik, mens Carlsberg i andre lande benytter sig af plastikringe.

Men fra januar næste år skifter dåsepakken udseende i Danmark. Det vil gradvist ske på flere af Carlsbergs markeder, i takt med at der kan indsættes nye pakkemaskiner på bryggerierne.

Carlsberg har selv regnet sig frem til, at det vil spare 150 ton plastikaffald om året i Danmark.

Når Carlsbergs sixpacks i alle lande har fået skiftet plastik ud med lim, vil det spare mellem 1000 og 1200 ton plastikaffald om året. Det svarer ifølge Carlsbergs egne beregninger til 60 millioner plastikposer.

Initiativet får ros af WWF Verdensnaturfonden, der også har været med til at rådgive Carlsberg i udviklingsprocessen.

- De plastikringe, der normalt holder de seks øldåser sammen, er virkelig skidt i naturen. Dyrene kan både blive fanget i hullerne, og så er det samtidig et stort problem, at nogle dyr kan komme til at spise plastik - for eksempel fisk eller skildpadder.

- Bryggeriindustrien er måske ikke den største industri i verden. Men man får virkelig sendt et signal om, at det er muligt at få reduceret drastisk i mængden af plastik, der er i indpakning, og indpakning er generelt et kæmpe problem, siger Bo Øksnebjerg.

Han håber, at modellen vil brede sig til andre bryggerier og inspirere andre industrier.

Carlsbergs nye sixpack er en del af flere initiativer, som blev præsenteret af selskabets topchef, Cees't Hart, onsdag i København.

Carlsberg går blandt andet også over til at bruge mere miljøvenlige grønne farver. Ikke mindst fordi forbrugerne efterspørger bæredygtige produkter, lyder det.

- Nu skal vi vise verden, at vi tager det seriøst, og at vi er klar til at investere i det, siger han.

/ritzau/