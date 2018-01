Canada vil overtale USA til en frihandelsaftale

Den canadiske premierminister, Justin Trudeau, sagde i sin tale på World Economic Forum i Davos, at han er i gang med at overbevise USA om fordelene ved en frihandelsaftale mellem Canada, USA og Mexico.

Det skriver Financial Times.

Justin Trudeau tog scenen i Davos under World Economic Forum, hvor han bekræftede, at Canada har afsluttet diskussioner om at underskrive en ny og ambitiøs Stillehavsaftale, der skal efterfølge den frihandelsaftale for regionen, som Donald Trump trak USA ud af i starten af hans præsidentperiode.

Trudeau arbejder desuden på en nordamerikansk handelsaftale.

- Vi arbejder meget hårdt på at sikre, at vores naboer i syd skal anerkende, hvor godt Nafta er, sagde Justin Trudeau i sin tale på World Economic Forum. Det skriver Financial Times.

Ifølge Financial Times, ville Justin Trudeau blandt andet med sin tale overbevise USA om, at en frihandelsaftale vil gavne virksomheder og borgerne i alle de nationer, der deltager i samarbejdet.

11 nationer, heriblandt Canada og Mexico, indgår i det nye Stillehavssamarbejde.

/ritzau/FINANS