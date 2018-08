Business Update Søndag: Tesla bliver på børsen og handelskrig fortsætter

Godmorgen og velkommen til et par smagsprøver af de vigtigste Business-historier fra ugen der gik:

Elon Musk i bakgear

Elon Musk har fundet bakgearet for sine planer om at tage Tesla af børsen. Teslas topchef har droppet sin idé om at tage elbil- og batteriproducenten af børsmarkedet. Det siger han fredag i en udtalelse, efter at han torsdag mødtes med Teslas bestyrelse for at drøfte selskabets fremtid.

Musks planer om et muligt farvel til børsmarkedet blev præsenteret i en række usædvanlige tweets den 7. august.

»Overvejer at tage Tesla af børsen for 420 dollar. Finansieringen sikret.«

Med sit opslag indikerede Musk, at han muligvis var villig til at købe Tesla-aktier til en kurs på 420 dollar stykket. Kursen på Tesla-aktien, der før det tweet var et godt stykke under, steg umiddelbart efter til 371,15 dollar. Men nu har han altså ændret mening. Det sker blandt andet efter samtaler med nogle af selskabets aktionærer, forklarede han i slutningen af ugen, skriver Ritzau.

»Ud fra de tilbagemeldinger, jeg har fået, står det klart, at de fleste af Teslas aktionærer mener, at vi er bedst stillet ved at forblive på børsmarkedet,« lyder det i Musks udtalelse.

Fra Teslas bestyrelse lyder det, at Elon Musk efter at have gjort sit arbejde og overvejet alle elementer har besluttet, at den bedste løsning er at lade være med at lave en handel, der tager Tesla af børsmarkedet.

Ifølge Musk har han ikke fortrudt sine tweets, som han siger skulle skabe større transparens. Han har dog lovet ikke at tweete igen på den måde.

Mærkedag for finanskrisen

Berlingske har besøgt byen, hvor Roskilde Banks krak blev startskuddet til finanskrisen i Danmark for præcis ti år siden. Roskilde Bank var den første og den største af de banker, der gik nedenom og hjem og blev overtaget af Finansiel Stabilitet. Roskilde Bank blev derfor ifølge professor Jesper Rangvid fra CBS symbolet på finanskrisen i Danmark. Når man siger »finanskrise« i Danmark, forbinder mange folk ifølge professoren, der har kulegravet årsagerne til finanskrisen, det med Roskilde Bank.

»Den er vigtig, fordi det var den første bank. Den er vigtig, fordi Nationalbanken gik ind og overtog den. Det var helt uhørt – det havde vi ikke set siden Landmandsbanken i 1922. Og så står banken som symbol på alle de ting, der gik galt under finanskrisen,« siger Jesper Rangvid og uddyber:

»Grådigheden inden krakket. Vildt høje direktørlønninger via bonusordninger, en fuldstændigt vildt ekspansiv bankdrift, kæmpe kreditter, dårlig kredithåndtering. Salg af egne aktier i pensionsopsparinger og børneopsparinger. Og så går det på spektakulær vis fuldstændigt galt, lige så snart der kommer modvind.«

Roskilde Bank endte med at blive overtaget af Nationalbanken og banksektorens eget private beredskab. Inden da var banken landets ottende største bank, der i 2008 havde udlån for mere end 33 mia. kroner. Og blandt andet blev banken fire år i træk frem mod 2000 kåret til danmarksmester i bankdrift af Økonomisk Ugebrev.

Kina kurs mod toppen

Torsdag krydsede Kina og USA igen klinger i handelskrigen, da en ny amerikansk straftold på kinesiske varer for 16 mia. dollar trådte i kraft og kineserne svarede igen.

Men for mange amerikanere handler striden om meget mere end en handelskrig. Den kinesiske vækst er en del højere end den amerikanske, og det gør, at Kina vil overhale USA som verdens største økonomi i 2030, viser beregninger fra Danske Bank.

Hvis udviklingen fortsætter, vil den kinesiske økonomi i 2049 være fire gange så stor som den amerikanske og den absolut mest dominerende økonomi i den globale verden.

Det er en torn i øjet på mange amerikanere, fordi de frygter, at den kinesiske fremgang kommer til at ske med brug af statsstøtte og ved, at kineserne groft sagt stjæler blandt andet amerikansk teknologi.

»Det er meget vigtigt, at vi engagerer os i de her forhandlinger, vi kan ikke bare se dem som en standard handelsstrid med Kina. Vi skal huske kinesernes langsigtede strategiske tilgang og deres langsigtede mål om at blive verdens supermagt militært og økonomisk,« sagde den amerikanske senator Steve Daines fra Montana, da de første forhandlinger om at bilægge handelsstriden mellem USA og Kina led skibbrud tilbage i maj.

Chefanalytiker i Danske Bank Allan von Mehren spår, at handelskrigen er en del af en rivalisering mellem USA og Kina, der vil vare mange årtier frem.

»USA er verdens supermagt økonomisk og har aldrig prøvet at være andet. Kina var i starten af forrige århundrede verdens supermagt, og nu ønsker kineserne en global verdensorden, der ikke er domineret af USA, men i stedet en verden, der er ledet af Kina i samarbejde med andre stormagter,« siger Allan Von Mehren.