Business Update Søndag: Sort uge for Facebook og Zuckerberg

Et udvalg i Repræsentanternes Hus har sendt en formel invitation til Facebooks topleder, Mark Zuckerberg, om at aflægge forklaring om misbrug af data fra 50 millioner amerikanske profiler. Reuters/Stephen Lam

Godmorgen, her er Business’ korte overflyvning over de vigtigste erhvervsnyheder i ugen der gik:

Det har nogle hårde dage for Facebook og det sociale netværks stifter Mark Zuckerberg. I begyndelsen af ugen blev det afsløret, at datafirmaet Cambridge Analytica med forbindelse til Donald Trumps præsident­valgkamp i 2016 kunne få private informationer fra over 50 millioner profiler på Facebook.

Den lemfældige omgang med data har fået tusindvis af brugere verden over til at lukke deres Facebook-konti i protest, deriblandt en række prominente erhvervsfolk som den amerikanske entreprenør og Tesla-stifter Elon Musk og Mærsk-formand Jim Hagemann Snabe.

Afsløringerne har også ramt aktiekursen, der er faldet næsten 14 pct. i løbet af ugen.

Både EU-Parlamentet, det britiske parlament og Kongressen i USA kræver en forklaring fra Mark Zuckerberg.

Få overblikket over sagen her.

Handelskrig under opsejling

Vi bliver i USA, hvor præsident Donald Trump har indledt, hvad der ligner en handelskrig mod Kina. Torsdag varslede Trump toldmure mod en lang række produkter, herunder stål, som USA hvert år importerer fra Kina, for at mindske et gigantisk handelsunderskud med Kina.

Trump varslede ny told på kinesiske varer for op mod 60 milliarder dollar. Som modsvar varslede Kina, at de ville sætte toldmure op den anden vej for at ramme amerikansk eksport af bl.a. frugt og svinekød.

Tidligere har Trump også raslet med toldsablen over for EU. Men indtil videre rammes europæiske virksomheder ikke.

»Slipper vi for handelskrig? Det gør vi ikke, men nu er den meget mere fokuseret på USA og Kina. Den amerikanske administration er blevet lidt skarpere på hvad den egentlig mener, at den har et problem med. Men der er kun tabere i en handelskrig,« siger Philipp Schröder, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Læs mere om de mulige scenarier for en handelskrig her.

USA's centralbank øgede som ventet renten

Onsdag hævede den amerikanske centralbank, Federal Reserve, som ventet renten med 0,25 pct.point til 1,5-1,75 pct. Banken signalerede samtidig, at den også under den nye centralbankchef, Jerome Powell, vil gennemføre gradvise rentestigninger, og fastholdt forventningerne om yderligere to forhøjelser i år.

Læs mere her.

Chokoladesalget svigter i Toms

I 2017 blev chokoladeproducentens driftsindtjening næsten halveret til 54 mio. kr. fra 89 mio. kr. året før.

»Det er ikke tilfredsstillende, at resultatet og lønsomheden dykker. Vi har ellers investeret ret kraftigt i salg og marketing i det danske marked, men det har desværre ikke virket på den korte bane, som vi havde håbet. Det vil dog komme senere. Men der er delelementer, der virker, og det er blandt andet, at der er tocifret vækst internationalt i vores likørfyldte chokoladeflasker, som er et af flere lyspunkter,« siger Toms-topchef Carsten Lyngsø Thomsen.

De seneste ti år har Toms mistet markedsandele til konkurrenterne. For at vinde de tabte markedsandele tilbage har Toms en investeringsoffensiv, som løber op i et trecifret million­beløb. Samtidig satser chokoladeproducenten på, at blandt andet en relancering af Guldbarren vil hæve omsætningen betragteligt. Læs mere her.