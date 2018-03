Business Update Søndag: Putins danske bankforbindelse, Foghs skandalebank og Trumps toldmur

Godmorgen

En iskold uge er gået på hæld, og det er tid til at se tilbage til de bedste Business-historier, der brød igennem isen og satte dagsorden. Det har været en uge, hvor tidligere og nuværende magtfulde poltikere har fundet vej til spalterne. Vi begynder med Ruslands Vladimir Putin.

Putins tråde til Danske Bank

Sagen om hvidvask i Danske Banks afdeling i Estland har taget endnu en bemærkelsesværdig drejning. Mandag aften omtalte Berlingske en såkaldt whistleblower-rapport fra 2013, hvoraf det fremgår, at den russiske præsident Vladimir Putins familie og den russiske efterretningstjeneste FSB angiveligt var blandt de bagmænd, der hvidvaskede penge i Danske Banks filial. Det fremgår af en whistleblower-rapport skrevet af en chef i Danske Bank-koncernen og sendt direkte til bankens direktion i København i december 2013.

Gennem 2017 og 2018 har Berlingske i en længere artikelserie afdækket hvidvasksagen i Danske Bank. Blandt andet, at mindst 18 milliarder kroner løb gennem fire konti i bankens estiske afdeling og videre til politikere, embedsmænd og skattely i 2012-2014. Det er også kommet frem, at Danske Banks egen revision i 2014 advarede den øverste ledelse om, at der foregik hvidvask i den estiske filial, og at banken sågar aktivt hjalp mistænkelige kunder med at skjule sig.

Anders Fogh taler ud om job i skandale bank:

Vi bliver for en stund i de baltiske lande og i den finansielle sektor. For den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen er blevet tilknyttet en skandaleramt bank i Letland, og nu fortæller han for første gang om sit job som rådgiver i den lettiske bank Norvik Banka, der står midt i en interna­tional skandale om hvidvask og korruption.

Den tidligere danske statsminister vil hjælpe med at gøre den til den »reneste rene« bank, siger han. Som en del af bankens council skal Anders Fogh Rasmussen rådgive bankens bestyrelse i arbejdet med at blive transparent og i et strategisk arbejde med at undgå hvidvask og korruption.

»Jeg har gjort det efter meget grundige overvejelser. Jeg kunne ikke drømme om at tage et gamble. Jeg har gjort det, fordi jeg føler mig fuldstændigt overbevist om, at banken har gjort, hvad den kunne hidtil, og at den er indstillet på at gøre endnu mere. Det har været mit krav.«

Dieselbiler køres ud på tysk sidespor

Det bliver sværere og sværere at køre i en dieselbil i Tyskland, der er mere end få år gammel. Tirsdag afgjorde en tysk forbundsdomstol, at flere byer i Tyskland kan forbyde adgang for ældre dieselbiler, efter at delstater havde anket et forbud ved en lavere retsinstans.

Afgørelsen betyder, at storbyer som Stuttgart, Düsseldorf og 16 andre kommuner nu kan afgøre helt ned på gadeniveau, hvor et eventuelt forbud skal gælde, og hvem der kan blive undtaget et forbud.

Trumps toldmur lurer

Fredag var der store bekymringer at spore blandt europæiske topchefer og politikere. Bekymringen kom, efter at USAs præsident, Donald Trump, sent torsdag varslede told på stål og aluminium, som i værste fald kan være første skud i en større handelskrig. Konkret vil USA pålægge en toldsats på 25 pct. på importeret stål og 10 pct. på aluminium.

Mens idéen er at beskytte den amerikanske industri, så skaber Trumps forslag bekymring på den anden side af Atlanten. Læs mere her.

Italiensk valg i skyggen af en kolos af et gældsbjerg

I dag søndag træder italienerne ind i stemmeboksene for at sætte deres kryds. Det sker, alt imens gælden er ved at vokse landet over hovedet, og væksten kryber af sted. Med en offentlig gæld på 2.256 milliarder euro har Italien den næsthøjeste i EU kun overgået af Grækenland. Det svarer til en gæld på 132 pct. af Italiens bruttonationalprodukt (BNP).

De italienske gældskvaler hænger sammen med, at landet i en lang årrække har oplevet kronisk svag økonomisk vækst. Italien er i de seneste år blevet trukket med frem af det generelle økonomiske opsving i Europa. Men vækstraterne er relativt lave og fortsat blandt de laveste i EU. Berlingske har på tre scenarier for, hvordan økonomien vil udvikle sig. Læs om dem her.

Kontroversiel cafébygning skifter hænder

Bygningen, der i 40 år har huset den omdiskuterede og historiske Café Sommersko, skifter hænder. Fra 1. marts hedder den nye ejer af Kronprinsensgade 4-6 Jeudan, Danmarks største børsnoterede ejendomsvirksomhed.

I den senere tid har cafeen dog været kendt for meget andet end sin ikoniske lysekrone og historiske lokaler.

Således har Berlingske Business kunnet beskrive, hvordan ejeren, café-kongen Bahram Sari Beliverdi, har haft rod i løn- og arbejdsforhold, mens ejerforholdene har været uigennemsigtige, og der har været gang i svingdøren på direktørposten. Men alt tyder på, at han ikke får lov at komme tilbage til de ikonsike lokaler, lyder det fra den nye ejer.

