Business Update søndag: Kostbar uge for Mærsks aktionærer

God søndag morgen og velkommen til et overblik over denne uges største erhvervsnyheder.

Det var en skidt uge for aktionærerne i Danmarks største virksomhed, A. P. Møller - Mærsk. I løbet af ugen har de tabt hele 15 pct., eller 30 milliarder kr. I hvert fald på papiret. Kursdykket tog for alvor fart, efter at topchefen Søren Skou torsdag gjorde status for årets første tre måneder. Mærsks omsætning er godt nok steget med 30 pct. - primært som følge af overtagelsen af det tyske containerrederi Hamburg Süd - men kvartalet endte med et underskud på 1,4 milliarder kr., hvilket var langt værre, end aktieanalytikerne havde frygtet.

Der er flere grunde til at A. P. Møller - Mærsk har problemer. Læs her om nogle af dem. Men koncernen er i gang med en omfattende strategisk omstilling, som kommer til at tage lang tid, og det er åbenbart svært at kapere for aktiemarkedet.

Søren Skou ønsker ikke at kommentere kursudviklingen men indrømmer, at koncernen ikke leverer varen for tiden.

»Det er svært for en gammel virksomhed som vores at sælge en vision. Det kan man, hvis man er et startup-selskab, hvor investorerne fokuserer på vækst i omsætning. Den luksus har vi ikke. Vi skal levere resultater, og det gør vi ikke i øjeblikket,« erkender Søren Skou over for Berlingske.

Tingene kunne have set ganske anderledes ud, hvis Søren Skovs forgænger, Nils Smedegaard Andersen, havde haft held til at gennemføre en anden strategisk manøvre. Der blev således tænkt store tanker på Esplanaden i foråret 2016, hvor Smedegaard Andersen var langt med planerne om at købe DONG, der kort tid efter blev børsnoteret til næsten 100 mia. kr.

Planerne var så fremskredne, at investeringen blev fremlagt for bestyrelsen. Men Mærks-familien besluttede sig til sidst for at sige nej til de ambitiøse tanker. Den ambitiøse kæmpehandel ville have været det største danske opkøb nogensinde og ført den lukrative vindmølledel ind i den A. p. Møller - Mærsk og dermed skabt de nye vækstområder, som ledelsen i Mærsk i dag leder efter. I dag er DONG, som nu hedder Ørsted, 168 milliarder kr. værd.

Mens Mærsk kæmper for at komme på ret køl igen, har den tidligere samarbejdspartner i Dansk Supermarked, Salling, besluttet definitivt at kappe navlestrengen til rederikoncernen. Dansk Supermarked kommer inden længe til at hedde Salling Group efter stifterfamilien. Et navneskift, der altså skiller sig af med det sidste levn fra Mærsk, og som er indledningen på en strategi, der skal vise forbrugerne, at supermarkedsgiganten er drevet af andet end griske købmænd.

Også hos den danske tele-kæmpe TDC får nye strategier følger. Der er kun gået lidt over 100 dage, siden TDCs adm. direktør, Pernille Erenbjerg, i en storstilet, strategisk satsning præsenterede en fusion mellem det danske teleselskab og den svenske mediekoncern MTG. Men det har været 100 hæsblæsende dage. På den relativt korte tid er MTG-fusionen droppet igen, TDC er blevet opkøbt, og mandag blev størstedelen af bestyrelsen udskiftet, mens Pernille Erenbjerg samtidig annoncerede, at hun senest ved udgangen af året stopper i TDC. MTG-fusionen var hendes projekt, forklarer hun, og hun ville ikke have hjertet med i den strategiske rejse, som TDC nu skal ud på.

»Nogle gange kan man tilpasse sine meninger og prioriteter, men i denne sag kunne jeg ikke. Jeg mener, at TDC fortjener en adm. direktør, som er »all in«, og det var i sidste ende det, der drev min beslutning,« siger Pernille Erenbjerg.

I høreapparatbranchen er den familieejede Widex-koncern nu på vej til at rykke et godt stykke op ad verdensranglisten, efter at det i denne uge blev besluttet at gå sammen med det kapitalfondsejede Sivantos, der er tyske Siemens' gamle høreapparatforretning. De to familier bag Widex, Tøpholm og Westermann, ser ud til at få stor magt i den kommende milliardfusion med rivalen, selvom Sivantos er dobbelt så stor som den danske virksomhed.

Kapitalfonden EQT, der i dag ejer Sivantos, skal på et eller andet tidspunkt ud af sin investering, og til den tid skal der en ny investor til - men det kan også ende med en børsnotering.