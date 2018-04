Business Update Søndag: Iværksætteri er populært – hvis nogle andre gør det

Godmorgen. Her følger en overflyvning af nogle af de vigtigste erhvervsnyheder fra ugen, der gik.

Vi lægger ud med en historie fra Berlingske Business mandag:

Danskerne følger landets mest kendte iværksættere tæt, og respekten for iværksætteri er tårnhøj, viser ny måling. Alligevel ligger Danmark helt i bund i Europa, når det gælder om at kaste sig ud i livet som iværksætter.

Kun cirka tre pct. af danskerne i den erhvervsaktive ­alder (18-64 år) har startet ny virksomhed inden for de seneste 42 måneder eller er i gang med det på nuværende tidspunkt.

Det er et bekymrende paradoks, lyder det fra den succesfulde iværksætter og investor Tommy Ahlers, der samtidig er formand for regeringens iværksætterpanel.

Lavere elregning og en kæmpe havvindpark: Her er regeringens udspil til ny energiaftale

Regeringen præsenterede torsdag sit udspil til en kommende energiaftale, der sætter retningen for Danmarks energipolitik i årene 2020-2030. Der bliver både budt på lavere elregning, penge til vedvarende energi og en ny havvindmøllepark. Konkret prioriterer regeringen 15 mia. kr. til nye tiltag primært inden for vedvarende energi, og samtidigt bliver energiafgifter lempet med samlet 3,5 mia. kr. i 2025.

Fra erhvervslivet er der bred ros til regeringen, der nu skal forhandle mellem to poler i Folketinget.

Coop, Arla og Nykredit skaber ny tænketank: Andels­bevægelsen skal have nyt liv

Vi har glemt værdien af demokratisk ejede virksom­heder og det, de betyder for Danmark, siger en række for­skellige virksomheder, der vil gøre tan­ken attraktiv for unge. Senere kan det ud­vikle sig til en helt ny erhvervs­organi­sation.

»Danske andelsselskaber har været med til at skabe store værdier i det danske samfund. Vi er blevet klar over, at vi nok har forsømt at fortælle den historie. I Forenet Kredit blev det utroligt tydeligt, da vi kom ud i vores stormvejr i forbindelse med overvejelserne om at børsnotere Nykredit. Det gør, at vi nu er igennem en meget stor demokratisk transformation. I fremtiden skal det stå klarere, hvad det er, vi vil som demokratisk ejet virksomhed,« siger Nina Smith, formand i Forenet Kredit.

Saxo Bank vil være finansverdenens svar på Amazon

Med afsæt i et nyt globalt samarbejde med Microsoft tager Saxo Bank nu finanserne op i skyen for at kunne skabe en forretning på at tilbyde »plug and play«-banker.

Banken kunne tirsdag offentliggøre et globalt samarbejde med teknologimastodonten Microsoft, som betyder, at al bankens teknologi ryger op i amerikanernes sky, og det er med et klart mål.

»Du kan inden længe ikke bare få standardservice i skyen. Du kan få en bank. Du kan på sigt komme til at abonnere på lige præcis de teknologiske løsninger, der er de rigtige for dig, og så kan du fokusere på at servicere dine kunder bedst muligt,« siger Saxo Bank-topchef Kim Fournais.

Danske Bank-topchef: Nu satser vi benhårdt på Norden

Danske Bank vil fremover afvise kunder og skalere ned i Baltikum for i stedet at intensivere den skandinaviske bankkrig. Det fastslår øverste chef i Danske Bank, Thomas Borgen. Banken har ellers lige rullet ny, dyr it-platform ud i Baltikum.

I den kommende uge fortsætter regnskabssæsonen for fuldt drøn. Sværdvægtere som DSV, Carlsberg, Novo Nordisk og FLSmidth aflægger rapport for årets første tre måneder. Der vil også være opmærksomhed om Tevas regnskab, der bliver det første med danske Kåre Schultz ved rorpinden i det israelske medicinalselskab.

Indtil da - god søndag!