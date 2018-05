Business Update Søndag: IT-komet spænder buen hårdt inden børsdebut

CEO André Rogaczewski præsenterer børsnoteringen af Pressemøde om børsnoteringen af Netcompany ved et pressmøde formiddag d. 23 maj.

Godmorgen og velkommen til en kort overflyvning over nogle af de vigtigste Business-historier fra ugen der gik:

Danmarks dyreste børsnotering sætter Netcompany under maksimalt pres

Vi lægger ud med den nært forestående børsnotering det den danske IT-komet, Netcompany.

Med løfter om voldsomme vækstrater og en historisk dyr børsnotering, der kan prissætte Netcompany til en værdi på over otte mia. kr., har selskabet sat forventningerne tårnhøjt. Direktør vil fortsat måles på at levere IT-projekter til tiden. Læs mere her.

Eksperter sår tvivl om succes for Skats milliardjagt

Professionelle aktører, der bevidst eller ubevidst har medvirket til, at bagmænd over en årrække kunne gennemføre svindel med refusion af udbytteskat, har kostet den danske statskasse 12,7 milliarder kroner.

I denne uge indledte Skattemyndighederne så jagten på minimum 11 milliarder kroner fra mellemmænd, der skulle have medvirket i sagen om omfattende udbyttesvindel. Flere eksperter tvivler på, at der er penge at hente, siger de til Berlingske Business.

Yngre boligkøbere garderer sig mod fald i boligpriser

Frygt for prisfald og nye låneregler får flere og flere yngre boligkøbere i hovedstaden til at vælge de traditionelle og sikre lån med fast rente og indbygget forsikring mod gældsfælde. Nye tal viser markant kursskifte i de unges valg af realkreditlån. Den tendens kan du læse meget mere om her.

Danske topchefer gør klar til det store slag mod Amazon

Den kæmpestore tech- og logistikvirksomhed Amazon, der sælger alt mellem himmel og jord, er på vej til Danmark. Det kan sætte flere danske virksomheder under konkurrencepres, men de danske topchefer har vidt forskellige Amazon-strategier liggende klar i skuffen. Læs mere her.

Danske Bank kan have hvidvasket flere milliarder end hidtil antaget

Som Berlingske har afdækket over det seneste år, er milliarder af kroner blevet hvidvasket i Danske Banks estiske filial, hvor en række suspekte selskabskunder igennem en årrække sendte store og mistænkelige beløb gennem banken.

En rapport fra det estiske bagmandspoliti anslår, at der er hvidvasket for flere milliarder end hidtil antaget i Estland. Det er dog uklart, om det er sket igennem Danske Banks estiske afdeling. Læs mere her.