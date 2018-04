Business Update søndag: Hvad nu, Mærsk?

Godmorgen

Det blev endnu en uge, hvor der blev sat en tyk streg under, at det overhovedet ikke kører for A.P. Møller - Mærsk.

Aktiekursen lider, og Mærsk-toppen har ikke andre svar til investorerne, end at den store transformation tager tid.

Tirsdagens generalforsamling gjorde intet for at dulme utilfredsheden hos aktionærerne, og Mærsk-toppen måtte lægge ryg til knubbede ord fra blandt andre ATPs vicedirektør, Claus Wiinblad:

»Kigger vi på aktiekursen siden strategi­udmeldingen i september 2016, har der været et afkast på syv pct. Det kan ikke betegnes som andet end utilfredsstillende.«

Og videre:

»På den korte bane bør der være betydeligt fokus på at få en bedre operationel performance­ i de enkelte kvartaler, og Maersk Line bør – om jeg så må sige – få det gamle købmandskab til at fungere bedre i dagligt agerende i markedet,« lød det fra Wiinblad.

Også Robert Uggla, barnebarn af Mærsk Mc-Kinney Møller og direktør for A.P. Møller Holding, beklagede den lave kurs og gjorde det klart, at den over de seneste ti år ikke har udviklet sig tilfredsstillende.

»Vi skal levere værdi til aktionærerne over lang tid, og det skal vi demonstrere, at vi kan gøre. Det er klart, at vi ikke kan vente 20-30 år, før vi ser forbedringer. Det skal ske over de næste år, men jeg vil ikke sætte en dato på, hvornår vi skal se aktiekursen stige,« sagde Robert Uggla.

Spørgsmålet om Mærsk-familiens rolle blev også et tema i forbindelse med generalforsamlingen. Om få måneder fylder Ane Uggla 70 år, og det kunne blive et naturligt tidspunkt for, at Robert Uggla træder i scene som det næste familieoverhoved i Mærsk, skriver Jens Christian Hansen i en kommentar:

»Med til at forvirre billedet er også hovedaktionæren Ane Uggla. Som familieoverhoved sidder hun som formand i A.P. Møller Fonden, A.P. Møller Holding og som næstformand i det børsnoterede A.P. Møller – Mærsk. Ane Uggla har gentagne sagt, at hun først og fremmest er sat i verden med det meget, meget lange sigte for virksomheden som styrepind. 100 års virket. Altså ikke et særligt fokus på aktiens udvikling på den kortere bane på 1,2 og 3 års sigt. Det matcher dårligt både ATP’s og andre aktionærers tørst efter at se Mærsk-aktien genvinde selvtilliden på børsen.«

Imens lægger Mærsk-formanden planer for at gøre Mærsk kæmpestor igen. Jim Hagemann Snabe vil løfte omsætningen i A.P. Møller - Mærsk med næsten 100 mia. kr. inden for de næste år. Det vil sandsynligvis kræve opkøb af helt nye typer virksomheder.

»Vores mål er, at vi kan vokse og blive endnu større, end da vi stadig havde energiforretningen,« siger Jim Hagemann Snabe.

Pengene vil sandsynligvis blive brugt på selskaber, som kan være med til at skabe det fulde transportselskab, som er det langsigtede mål for Mærsk.

»Den store antagelse, som vi ændrer, er, at vi ikke bare skal være et selskab, som flytter en container fra en havn til en anden havn, men at vi hjælper kunden med deres samlede logistikbehov,« siger Mærsk-formanden.

