Business Update søndag: H.C. Ørsteds tiptipoldebørn stævner det gamle DONG

2018 er begyndt stille og roligt i dansk erhvervsliv uden de store tømmermænd. Bortset lige fra hvis man tidligere hed DONG og nu hedder Ørsted. Så er 2018 kommet lidt skævt i gang.

For højest overraskende er tre efterkommere af H.C. Ørsted nu klar til at lægge sag an mod det tidligere DONG, der i efteråret tog navn efter den afdøde videnskabsmand. De kræver nu, at Danmarks niendestørste virskomhed stopper sin brug af familienavnet.

De tre efterkommere af H.C. Ørsted mener nemlig ikke, at DONG lovligt kunne skifte navn og registrere Ørsted som varemærke under de love, der forhindrer selskaber i at bruge slægtsnavne. Meget snart vil deres advokat Jens Jakob Bugge fra Horten formelt indlevere en stævning hos Sø- og Handelsretten.

Selvom energikæmpen DONG foretog en grundig undersøgelse, inden man skiftede navn til Ørsted, så var den måske ikke grundig nok. To professorer i immaterielret mener i hvert fald, at de tre Ørsted-efterkommere, der nu sagsøger det gamle DONG, har en god sag.

Martin Barlebo, kommunikationchef hos Ørsted, mener ikke, at der er noget at komme efter:

»Vi har foretaget en meget grundig juridisk undersøgelse, inden vi valgte navnet, og på den baggrund er vi helt trygge ved, at vi har retten til at anvende navnet Ørsted. Navnet har vi i øvrigt anvendt i op mod 100 år på H. C. Ørstedværket. Vi ser vores valg af navn som en hyldest til H. C. Ørsted, og vi har lagt stor vægt på at anvende navnet på en respektfuld måde i forhold til videnskabsmanden,« skriver han i en mail.

H.C. Ørsted Selskabet, en privat forening som har til formål at fremme børn og unges interesse i naturvidenskab, støtter også det tidligere DONG i navneskiftet:

»Ørsted var grundforsker, og han var som sådan ikke optaget af, hvad hans forskningsresultater kunne anvendes til. Selvfølgelig skal selskabet Ørsted tjene penge på det, de laver, men det er også en samfundsmæssig vigtig opgave at gøre os uafhængige af fossile brændsler. Hvis det var en våbenfabrikant, så ville jeg nok have en anden mening om det,« siger formand Troels Krøyer, der understreger, at navnet Ørsted forpligter, og at det er hans indtryk, at ledelsen i Ørsted er helt indforstået med det.

Vi får se om selskabet Ørsted fortsat hedder Ørsted, når 2018 rinder ud. En tilbagevenden til DONG er i hvert fald næppe en mulighed. Læs hvorfor her.

