Business Update søndag: Flere svage kommer ud på jobmarkedet - og flere går ned med stress

God påskedag og velkommen til et nyhedsoverblik fra erhvervslivet fra den korte påskeuge.

Vi begynder på jobmarkedet, hvor beskæftigelsen lige nu er historisk høj. Der er nu så meget gang i den, at en stor gruppe danskere, der hidtil har været holdt ude, nu finder fodfæste, som følge af udfordringerne med at skaffe arbejdskraft. De seneste ti år har private virksomheder mere end fordoblet antallet af ansatte i fleksjob, løntilskud eller virksomhedspraktik. Antallet af personer i såkaldt støttet beskæftigelse er således steget fra 70.000 i 2008 til 175.000 i 2017, viser tal fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

»Vi ser et stigende antal ansatte, som kommer fra kanten af arbejdsmarkedet og bliver tilknyttet en privat virksomhed i virksomhedspraktik eller med løntilskud. Det skyldes dels, at mange arbejdsgivere gerne vil hjælpe mennesker med problemer på fode igen og ind på arbejdsmarkedet. Dels har virksomhederne de seneste tre-fire år i stigende grad haft vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere. Og så er det klart, at de bliver opmærksomme på, om der er borgere, som kan passe ind i virksomheden, selv om de har forskellige udfordringer eller nedsat arbejdsevne,« siger chefkonsulent Maria Bille Høeg, DA.

En af de heldige nye på arbejdsmarkedet er Lasse Lasse Sangill, som blev fastansat i ISS, da han var 35 år. Det var hans første job nogensinde. Han har i årevis kæmpet med social angst og har kun haft løs tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stress og jag

Den største del af befolkningen i den arbejdsduelige alder er heldigvis i arbejde. Men det er ikke altid lykken. Stress er nemlig gået hen og blevet en folkesygdom, og den rammer ikke blot den enkelte dansker hårdt. De to største danske pensionsselskaber kæmper med store underskud i den del af forretningen, der skal tage hånd om stressramte kunder.

»Anmeldelserne for tab af erhvervsevne sker nu oftere med udgangspunkt i en psykisk diagnose end en fysisk, og det er som oftest en stressrelateret årsag,« siger Rikke Bay Haaber, chef for Strategisk Sundhed i PFA.

PFA har over de seneste fem år samlet set haft et underskud på 1,8 mia. kroner på selskabets syge- og ulykkesforsikring, hvor stress altså er dominerende. For rivalen Danica Pension er det tilsvarende tal et underskud på omkring 600 mio. kroner.

Vinduesshopping på Strøget

En tidligere kollega skrev for et par årtier siden: »Når jeg trænger til at være lidt alene, så går jeg en tur i Illum«. Og ikke meget er ændret. For selvom der aldrig har været flere i arbejde, holder danskerne fortsat pengepungen tæt til kroppen. Det mærker blandt andre Strøgets fashionable stormagasin Illum. Og når udvalget i Strøgets fashionable stormagasin er det samme som på alle andre hovedstrøg i alle andre storbyer - ja så går turisterne også forbi.

Det er seks år siden, at Illum har givet overskud. De senere år er tallene er blot blevet rødere og rødere, og i 2017 rundede underskuddet 100 millioner kroner, fremgår det af det nu offentliggjorte årsregnskab.

»Mens Illum har de flotte, luksuriøse varepræsentationer og gode internationale mærker, så har Magasin kunderne. Kunderne handler i Magasin, fordi de der bliver mødt af produkter, som svarer til deres forventninger og økonomiske formåen,« lyder vurderingen fra detailhandelsekspert Bruno Christensen, som fremhæver, at Illum i højere grad er målrettet et internationalt publikum med en stærk købekraft.

»Problemet er bare, at der ikke er nok af dem. Og hvis du kommer som turist og vil have noget dansk med hjem, så er det ikke i Illum, du finder det. Der finder du alle de internationale mærker, som du kan møde i en hvilken som helst storby i verden,« siger han.

Går man lidt længere ned ad Strøget, kan man konstatere, at det også i den billigere ende er blevet sværere og sværere at lange klude over disken. Den svenske modekoncern H&M oplever fortsat svigtende salg og indtjening. I denne uge kom tallene for første kvartal, og de viser, at den svenske modegigant i år har haft den ringeste begyndelse på et år i 16 år. Kæden oplevede konstant fremgang under danske Rolf Eriksens topledelse. Men under H&M-stifterens søn, Karl-Johan Perssons lederskab hober mængden af usælgelige klude sig op. Overskuddet er næsten halveret til 1,4 mia. svenske kroner mod 2,5 mia. svenske kroner i første kvartal sidste år. Og også omsætningen er lavere end for et år siden.

Hermed lidt inspiration til læsning i de sidste påskedage. God påske.

Sonny Wichmann, jourhavende på business.dk