Business Update søndag: Dramaet om TDC er kun lige begyndt

Godmorgen

Dramaet om TDC sluttede i begyndelsen af denne uge, men i virkeligheden er det kun lige begyndt.

For selvom TDC-bestyrelsen nu efter megen hændervriden har besluttet at anbefale det bud på godt 40 milliarder kroner, som et konsortium af pensionskasser og den australske investeringsbank Macquarie har afgivet på selskabet, så står mange spørgsmål fortsat ubesvarede tilbage.

Hvad er konsortiets detaljerede plan for TDC som et infrastrukturselskab?

Og hvad skal der ske med den ledelse og bestyrelse, som har kæmpet med næb og kløer for en anden vision for TDC?

Mange hvide felter i masterplanen

Konsortiet holder fortsat kortene tæt til kroppen i forhold til, hvad der skal ske med TDC. Selskabet skal deles op i to enheder. Den ene skal rumme TDCs netværksforretning, hvor konsortiet i samarbejde med andre spillere vil investere massivt i at udbrede højhastighedsinternet til hele landet. Den anden skal rumme TDCs privatkunde- og indholdsforretning, herunder YouSee. Der er ingen planer om frasalg - i hvert fald ikke lige nu, lyder det.

Konkurrenterne tager umiddelbart godt i mod planerne om investeringer i infrastruktur:

»Det er på ingen måde en nem opgave. Men hvis det gribes rigtigt an, og det lykkes, vil det gavne både TDC, de andre teleselskaber og hele det danske samfund,« siger teleanalytiker Torben Rune, direktør i Netplan, som rådgiver virksomheder og kommuner om teleforhold.

Exit for TDC-toppen?

»Han satsede, han afviste, men endte med at tabe alt. TDC-formand Pierre Danon står afpillet og forslået tilbage efter en helt utrolig magtkamp om TDCs fremtidige strategi og struktur. Danons fejllæsning af markedet er total, og hans forsøg på at afværge pensionskassernes indtog i TDC ser ud til at være slået fejl.«

Sådan indleder Berlingske Business' virksomhedsredaktør Jesper Kongskov sin analyse af TDC-ledelsens situation.

Mens de fleste kommentatorer er enige om, at Pierre Danon må være fortid i TDC inden længe, så står det mere uklart, hvad der skal ske med topchef Pernille Erenbjerg. Troværdigheden synes væk, vurderer Jesper Kongskov, men positive meldinger fra Allan Polack, koncernchef i PFA Pension, antyder, at konsortiet kan få brug for hende.

Og hvad så med TDCs kunder? Ja, de kommer til at betale for konsortiets planer - på den ene eller anden måde.

God søndag